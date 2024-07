Ohlajevalni prostori in brezalkoholni napitki za gradbene delavce?

Slovenska zakonodaja po besedah ministra trenutno že določa, da morajo imeti delavci na začasnih premičnih gradbiščih v času mraza na voljo ogrevalne prostore, v katerih je vsaj 20 stopinj Celzija, da se med delom pri nizkih temperaturah ogrejejo. "Glede na to, da so vsako poletje temperature višje, na enak način predlagamo, da se tudi poleti uvede ohlajevalne prostore, kamor se lahko pridejo delavci ohladit na dve uri. Sočasno s tem pa morajo biti na voljo tudi brezplačni brezalkoholni napitki," je o predlaganih spremembah dejal Mesec.

Sočasno s predlogom zakona bo ministrstvo v javno razpravo poslalo tudi predlog pravilnika o zahtevah varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih ter predlog novega pravilnika o usposabljanju koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Ta glede na trenutno veljavni predpis po pojasnilih ministrstva prinaša spremembe glede programa prvega usposabljanja koordinatorjev, postopkov izvajanja preizkusa znanja koordinatorjev ter izvajanja obdobnega usposabljanja koordinatorjev.

Na vprašanje, zakaj so se odločili, da spremembe najprej uvedejo za gradbene delavce na začasnih in premičnih gradbiščih, je Mesec odgovoril, da je v tem primeru situacija "najbolj kritična", kar so pokazale tudi mednarodne študije. "Drugod puščamo odprto možnost, da bo treba delovnopravno zakonodajo prilagoditi. S septembrom, ko bo stvar uvrščena na dnevni red Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), pričakujem, da se bo s sindikalno in z delodajalsko začel socialni dialog ne samo o delu na gradbiščih, ampak tudi v širšem smislu," je še pojasnil minister.

Ob tem je vse zaposlene, ki so na delovnih mestih trenutno izpostavljeni visokim temperaturam, da o teh okoliščinah obveščajo ministrstvo in Inšpektorat RS za delo. Na tak način lahko pristojni zadeve preverjajo, posledično pa tudi prilagajajo delovno-pravno zakonodajo.