Nov predlog zakona za strokovno pomoč otrokom s čustvenimi težavami

Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji. Predlog sistemsko ureja delovanje vzgojnih zavodov, ki bodo po novem delovali kot strokovni centri za celovito pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami na posameznem območju.

Po predlogu zakona, ki ga je vlada potrdila na današnji seji, bodo strokovni centri zagotavljali preventivne dejavnosti, tako da bodo nudili pomoč otrokom v rednih vrtcih in šolah. Izvajali bodo različne oblike dela z otroki in mladostniki, nameščenimi v strokovnih centrih, in nudili podporo po odpustu iz institucionalne namestitve, so po seji sporočili z vlade.

Predvidena je vzpostavitev štirih območij, na katerih bodo delovali strokovni centri. V vsakem od njih bodo zaposleni trije strokovni delavci. Ključna novost je vzpostavitev preventivne službe oziroma mobilnih timov, ki pa bo postopna in glede na potrebe.

Vsi strokovni centri bodo obdržali samostojen status zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.