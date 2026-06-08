Nov premier, star sistem varovanja

Predsednik vlade je poleg predsednice republike varovan po drugi, najvišji stopnji varovanja za domače funkcionarje. To pomeni, da ima stalno osebno in fizično varovanje, varovani so tudi njegovi družinski člani. Janez Janša je te naloge zopet zaupal policijskemu Uradu za varovanje in zaščito.
"Pozdravljam to spremembo, da se gre nazaj v celovito varovanje, kajti videli smo, da je ta sprememba varovanja povzročila kar velik nemir tako v policiji kot javnosti," ocenjuje varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl.
Organizacijo lastnega varovanja pod okriljem generalnega sekretariata vlade si je namreč po vzoru Janeza Drnovška omislil Robert Golob že kmalu po začetku mandata. Lani poleti pa se je od Urada za varovanje in zaščito ločila še predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kar si varnostni strokovnjak takole razlaga: "Neko zaupanje med varnostniki, ki so štiriindvajset ur s takšno varovano osebo in varovano osebo, mora obstajati."
Po vrnitvi v stare tirnice pa so varnostno prestižno nalogo – vodenje premierjevega varovanja – po razkritju Večera v policiji neuradno zaupali izkušenemu varnostniku Dejanu Padovcu. Ki ga kazensko preganja tožilka Mateja Gončin, ki je javno kritizirala in podvomila v delovanje centra.
"Se mi zdi nenavadno, zakaj dati nekoga prav predsedniku vlade, ki je v bistvu oporečen, čeprav še vedno velja načelo nedolžnosti in se ob tem sprašujem, ali nimajo na uradu za varovanje in zaščito kakšnih drugih varnostnikov. Jaz verjamem, da jih je ogromno ali pa kar večina, ki opravljajo svoje delo zelo dobro," medtem pravi penologinja in novinarka Damijana Žist.
"Naj o tem odloči sodišče, preden bomo predhodno sodili, ali je nekdo primeren za delovno mesto ali ne," je previden Žaberl.
Kadrovske sestave varnostnih ekip ne razkrivajo
Med Janševimi varnostniki naj bi sicer bila dva izmed desetih predstavnikov policije, ki jim Gončinova očita zlorabo uradnega položaja. Danes nam je sporočila, da se ji zdijo ta kadrovanja problematična in da načenjajo integriteto policije.
Na policiji iz operativnih razlogov ne razkrivajo podatkov o kadrovski sestavi varnostnih ekip. Niti ne komentirajo morebitnih kazenskih postopkov, pojasnjujejo pa, da v notranjevarnostni preiskavi niso potrdili odklonilnih ravnanj policistov, ki jim jih očita Gončinova.
"Verjamem, da se je počutila, namesto da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno, to je tudi edini razlog, zakaj sem se sam odločil svojo varnostno službo preseliti," je leta 2024 razloge pojasnjeval Golob.
Danes opozicijskega poslanca Goloba bodo varnostniki spremljali še tri mesece, naslednjih devet pa brez stalnega spremstva. To pa bodo v novi vladi spet imeli tudi podpredsedniki vlade.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.