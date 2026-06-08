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Slovenija

Nov premier, star sistem varovanja

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.54 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
Žana Vertačnik
Janez Janša

Po Robertu Golobu, ki je varovanje prenesel na Generalni sekretariat vlade, se je Janez Janša odločil, da bodo za njegovo varnost spet skrbeli v policijskem Uradu za varovanje in zaščito. Eno najbolj občutljivih policijskih nalog, to je vodenje ekipe premierjevih varnostnikov, pa naj bi zaupali policistu, ki ga kazensko preganja specializirana državna tožilka Mateja Gončin. Zakaj?

Predsednik vlade je poleg predsednice republike varovan po drugi, najvišji stopnji varovanja za domače funkcionarje. To pomeni, da ima stalno osebno in fizično varovanje, varovani so tudi njegovi družinski člani. Janez Janša je te naloge zopet zaupal policijskemu Uradu za varovanje in zaščito.

"Pozdravljam to spremembo, da se gre nazaj v celovito varovanje, kajti videli smo, da je ta sprememba varovanja povzročila kar velik nemir tako v policiji kot javnosti," ocenjuje varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl.

Organizacijo lastnega varovanja pod okriljem generalnega sekretariata vlade si je namreč po vzoru Janeza Drnovška omislil Robert Golob že kmalu po začetku mandata. Lani poleti pa se je od Urada za varovanje in zaščito ločila še predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kar si varnostni strokovnjak takole razlaga: "Neko zaupanje med varnostniki, ki so štiriindvajset ur s takšno varovano osebo in varovano osebo, mora obstajati."

Po vrnitvi v stare tirnice pa so varnostno prestižno nalogo – vodenje premierjevega varovanja – po razkritju Večera v policiji neuradno zaupali izkušenemu varnostniku Dejanu Padovcu. Ki ga kazensko preganja tožilka Mateja Gončin, ki je javno kritizirala in podvomila v delovanje centra.

Predsednik vlade ima stalno osebno in fizično varovanje, varovani so tudi njegovi družinski člani.
Predsednik vlade ima stalno osebno in fizično varovanje, varovani so tudi njegovi družinski člani.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Se mi zdi nenavadno, zakaj dati nekoga prav predsedniku vlade, ki je v bistvu oporečen, čeprav še vedno velja načelo nedolžnosti in se ob tem sprašujem, ali nimajo na uradu za varovanje in zaščito kakšnih drugih varnostnikov. Jaz verjamem, da jih je ogromno ali pa kar večina, ki opravljajo svoje delo zelo dobro," medtem pravi penologinja in novinarka Damijana Žist.

"Naj o tem odloči sodišče, preden bomo predhodno sodili, ali je nekdo primeren za delovno mesto ali ne," je previden Žaberl.

Kadrovske sestave varnostnih ekip ne razkrivajo

Med Janševimi varnostniki naj bi sicer bila dva izmed desetih predstavnikov policije, ki jim Gončinova očita zlorabo uradnega položaja. Danes nam je sporočila, da se ji zdijo ta kadrovanja problematična in da načenjajo integriteto policije.

Na policiji iz operativnih razlogov ne razkrivajo podatkov o kadrovski sestavi varnostnih ekip. Niti ne komentirajo morebitnih kazenskih postopkov, pojasnjujejo pa, da v notranjevarnostni preiskavi niso potrdili odklonilnih ravnanj policistov, ki jim jih očita Gončinova.

"Verjamem, da se je počutila, namesto da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno, to je tudi edini razlog, zakaj sem se sam odločil svojo varnostno službo preseliti," je leta 2024 razloge pojasnjeval Golob.

Danes opozicijskega poslanca Goloba bodo varnostniki spremljali še tri mesece, naslednjih devet pa brez stalnega spremstva. To pa bodo v novi vladi spet imeli tudi podpredsedniki vlade.

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KOMENTARJI9

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Victoria13
08. 06. 2026 21.00
Če bi se Janša tako preseraval kot Golob bi mediji pregoreli...
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+1
1 0
tron3
08. 06. 2026 20.51
Po načrtu je, da bodo cepljeni spregovorili o svojih zdravstvenih tegobah, pa prazna blagajna bo naredila svoje, saj veste ko se je vsem poznanem Borčiju zareklo, da se lahko zgodi, da tudi za pokojnine ne bo, pa za plače v JS tudi ne!!!! Potem pa bo postalo veselo!!!!
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+1
2 1
Mens sana
08. 06. 2026 20.46
............že pokojni Drnovšek je vedel zakaj Princ teme ni vreden zaupanja in zakaj tudi sam komaj zaupa samemu sebi, zakaj izbira varnostnike po sistemu "važno je le, da je naš "......................
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+2
5 3
Vzorčen primer
08. 06. 2026 20.43
To je še en več znak, da se policija počasi vrača na stara pota in da ji bodo ljudje lahko spet zaupali in se ji bo dvigovala kredibilnost.
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+0
6 6
gongash
08. 06. 2026 20.48
Ma ti si glu.p. Človeku očitajo zlorabo položaja. Pokvarjen policist je zate zaupanja vreden lol.
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-1
3 4
GhostWithAxe
08. 06. 2026 20.42
Kako prosim? Spet obsojate in javno lincate postene delovne ljudi. Kaj pravi USTAVA Republike Slovenije? Kdaj si kriv? Insinuirate, trosite neresnice in manipulirate. Na koga se spravljate na enega profesionalca z druzino ki to delo posteno opravlja desetletja. Vec clankov na njegiv racun kot pa na tiega mafijasa iz kavaskega klana. Da vas ni sram. Razpisite se raje o kriminalcih. O tem npr kako se oprosca milijone dolga posameznikom v Sloveniji.
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+5
7 2
biggbrader
08. 06. 2026 20.20
Golob se je preseraval, ker je hotel biti več s Tinco na flankiranju kot na delu.
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-2
6 8
Pikopiko
08. 06. 2026 20.19
Končno bo politika spte zaupala policiji. Seveda novi policiji, sedaj je policija depolitizirana in zelo slabo ali NIČ ne dela. Posebej NPU.
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+1
6 5
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