Nov premier, star sistem varovanja

Predsednik vlade je poleg predsednice republike varovan po drugi, najvišji stopnji varovanja za domače funkcionarje. To pomeni, da ima stalno osebno in fizično varovanje, varovani so tudi njegovi družinski člani. Janez Janša je te naloge zopet zaupal policijskemu Uradu za varovanje in zaščito.

"Pozdravljam to spremembo, da se gre nazaj v celovito varovanje, kajti videli smo, da je ta sprememba varovanja povzročila kar velik nemir tako v policiji kot javnosti," ocenjuje varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl.

Organizacijo lastnega varovanja pod okriljem generalnega sekretariata vlade si je namreč po vzoru Janeza Drnovška omislil Robert Golob že kmalu po začetku mandata. Lani poleti pa se je od Urada za varovanje in zaščito ločila še predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kar si varnostni strokovnjak takole razlaga: "Neko zaupanje med varnostniki, ki so štiriindvajset ur s takšno varovano osebo in varovano osebo, mora obstajati."

Po vrnitvi v stare tirnice pa so varnostno prestižno nalogo – vodenje premierjevega varovanja – po razkritju Večera v policiji neuradno zaupali izkušenemu varnostniku Dejanu Padovcu. Ki ga kazensko preganja tožilka Mateja Gončin, ki je javno kritizirala in podvomila v delovanje centra.