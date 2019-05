Nov primer ošpic, tokrat na RTV Slovenija

V primeru pojava značilnih bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj) po telefonu obvestite izbranega zdravnika in ostanite doma. Pomembno je, da ne hodite v čakalnico in ne širite bolezni. Glede nadaljnjega ukrepanja upoštevajte navodila zdravnika.

V Sloveniji imamo nov primer ošpic, že osmi letos. Zbolel je zaposleni na RTV Slovenija. Po naših neuradnih informacijah se je okužil v zdravstvenem domu.

Informacijo so nam potrdili na RTV Slovenija. "Na RTV Slovenija smo zabeležili en primer ošpic. Ob seznanitvi s to informacijo smo se nemudoma povezali z Epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in začeli izvajati ustrezne preventivne ukrepe za preprečitev morebitnega širjenja bolezni," so zapisali. Dodali so, da so vsi, ki so bili v kontaktu z obolelo osebo, dobili ustrezna navodila in so tudi že bili obravnavani v zdravstvenih ustanovah.

Hkrati so vse zaposlene obvestili o primeru bolezni in jih pozvali, naj preverijo svoj cepilni status. Zaščiteni so vsi, ki so prejeli dva odmerka cepiva oziroma so ošpice preboleli, in vsi, rojeni leta 1960 in starejši.

NIJZ bo podrobnosti pojasnil v kratkem.

"Sprejemljivi" dokazi zaščite proti ošpicam so: - oseba ima pisno dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proti ošpicam (OMR), - oseba ima zdravstveno dokumentacijo o prebolelih ošpicah, - oseba ima laboratorijski dokaz o prisotnosti specifičnih IgG protiteles proti virusu ošpic, iz katerega je razvidno, da je zaščitena proti ošpicam, oseba je rojena pred letom 1960 (za te osebe velja, da so ošpice prebolele). Vir: NIJZ

Bolezenski znaki

"Od okužbe do prvih znakov bolezni traja okrog 10 dni, lahko od 7 do 18 dni. Pričetek bolezni je nenaden, z visoko vročino, hudim glavobolom, utrujenostjo, nahodom, vnetjem očesnih veznic in kašljem. Sledi pojav izpuščaja v ustih na mehkem nebu, jezičku, po nebnicah. Drugi in tretji dan bolezni se pojavijo značilne t. i. Koplikove pege, to so majhne bele pege, ki jih najdemo na sluznici nasproti kočnikov. Štirinajsti dan po okužbi se pojavi izpuščaj na koži, ki traja do sedem dni. Bolniki so ob nastajanju izpuščaja močno prizadeti in imajo visoko vročino," piše na spletni strani NIJZ.

Bolnik je kužen štiri dni pred in štiri dni po pojavu izpuščajev.

Spomnimo

Aprila so pri nas zabeležili prva dva primera ošpic letos. Obolela sta moška, oba pa so obravnavali v splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, ki deluje v prostorih ljubljanskega kliničnega centra.

Eden je pripotoval iz Moskve, kjer se je tudi okužil, potem pa je iskal pomoč na urgenci v Ljubljani. V čakalnici naj ne bi prišel v stik z nobenim bolnikom. Povsem drugačna pa je bila zgodba z drugim obolelim, ki naj bi okužbo staknil v Nemčiji. Prvi dan je v čakalnici preživel tri ure, ker je imel zgolj povišano temperaturo, so ga iz dežurne službe poslali domov. Naslednji dan je dobil izpuščaje, zato je spet prišel na ljubljansko urgenco in tokrat kar pet ur čakal v čakalnici. V tem času je prišel v stik z množico ljudi, tudi otroki, ki bi lahko bili potencialno okuženi. O možnosti okužbe in ustreznih ukrepih so jih obvestili po pošti.

Od takrat so potrdili še šest primerov, zadnji, osmi potrjenik bolnik z ošpicami, je zaposleni na RTV.