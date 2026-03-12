Naslovnica
Slovenija

Na gorenjski avtocesti kmalu nov priključek Kranj sever

Ljubljana, 12. 03. 2026 15.23 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Priključek Kranj sever na gorenjski avtocesti

Vlada je na seji izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za priključek Kranj sever na gorenjski avtocesti. Tretji avtocestni priključek gorenjske prestolnice naj bi razbremenil predvsem priključek Kranj vzhod, kjer v smeri mesta dnevno prihaja do zastojev.

Ureditev novega priključka bo po navedbah ministrstva za naravne vire in prostor predstavljala pomemben korak k izboljšanju prometne dostopnosti Kranja in širšega gorenjskega območja ter k razbremenitvi prometnega omrežja na območju.

Omogočila bo boljšo povezavo Kranja z avtocestnim omrežjem, izboljšala pretočnost prometa ter prispevala k večji prometni varnosti, so prepričani na ministrstvu.

Novi priključek se bo navezoval na regionalno cesto Kranj–Preddvor–Jezersko v obliki dveh novih krožišč, v državnem prostorskem načrtu pa so določene natančne rešitve glede prometne ureditve, komunalne infrastrukture, varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter krajinskega oblikovanja posega v prostor.

Uredba je tudi podlaga za nadaljnje postopke projektiranja in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdaja dovoljenja je predvidena v letu 2029, začetek gradnje pa v letih 2030 oz. 2031. Sama gradbena dela naj bi trajala približno 12 mesecev.

Investitor v novi priključek je Dars, skupna vrednost projekta pa je po potrjeni predinvesticijski zasnovi ocenjena na približno 15,3 milijona evrov z davkom. Od tega bo država prispevala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov.

priključek gorenjska avtocesta kranj sever uredba vlada

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a.kralj1994
12. 03. 2026 16.45
Čak, čak, čak...izdaja dovoljenja predvidena leta 2029???!!!???!!! Zakaj šele takrat? Zastoji so sedaj in tukaj??? Zakaj je potrebno pet ali šest let za otvoritev in prevoznost izvoza in uvoza na AC?????? Pa to ni normalno...a zdej vidite politiki, zakaj folk pizdaka na vas...
Odgovori
0 0
konstruktor
12. 03. 2026 16.31
Kranj sploh nima ne priključka na Ac, ne štiripasovnice....edino ta do Šenčurja in Nakla bi rešila zastoje...
Odgovori
0 0
Yan191210
12. 03. 2026 16.16
Kmalu - 2031
Odgovori
+3
3 0
smetilka
12. 03. 2026 16.14
kmalu 🤣2032 2033 optimistično, legendarni razvoj
Odgovori
+1
1 0
gofla1
12. 03. 2026 16.08
Gradili bodo eno leto, papirje pa iskali 5 let. Bravo, birokracija.
Odgovori
+1
1 0
Špica
12. 03. 2026 15.37
toj je pa res kmalu 2030-2031🙆
Odgovori
+4
4 0
