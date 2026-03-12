Na gorenjski avtocesti kmalu nov priključek Kranj sever

Ureditev novega priključka bo po navedbah ministrstva za naravne vire in prostor predstavljala pomemben korak k izboljšanju prometne dostopnosti Kranja in širšega gorenjskega območja ter k razbremenitvi prometnega omrežja na območju.

Omogočila bo boljšo povezavo Kranja z avtocestnim omrežjem, izboljšala pretočnost prometa ter prispevala k večji prometni varnosti, so prepričani na ministrstvu.

Novi priključek se bo navezoval na regionalno cesto Kranj–Preddvor–Jezersko v obliki dveh novih krožišč, v državnem prostorskem načrtu pa so določene natančne rešitve glede prometne ureditve, komunalne infrastrukture, varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter krajinskega oblikovanja posega v prostor.

Uredba je tudi podlaga za nadaljnje postopke projektiranja in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdaja dovoljenja je predvidena v letu 2029, začetek gradnje pa v letih 2030 oz. 2031. Sama gradbena dela naj bi trajala približno 12 mesecev.

Investitor v novi priključek je Dars, skupna vrednost projekta pa je po potrjeni predinvesticijski zasnovi ocenjena na približno 15,3 milijona evrov z davkom. Od tega bo država prispevala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov.