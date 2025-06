Vsak dan v strahu pred deportacijo: 'Tukaj smo!'

V preteklem tednu je slovensko javnost pretresel nov škandal, povezan z izkoriščanjem tujih delavcev. Posredniki so jim v zameno za obljubljene vize izpulili več tisoč evrov, nato pa jih preprodali v razmere, ki močno spominjajo na sodobno suženjstvo. Kot so poudarili na novinarski konferenci, ti delavci vsak dan živijo v strahu pred deportacijo. Njihovi delodajalci jim lahko brez vsakršnih posledic prekličejo dovoljenja za bivanje in delo, s čimer jih pahnejo v nelegalen položaj.