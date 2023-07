Nov primer izkoriščanja: ukrajinski delavci delali več kot 12 ur dnevno

Kot so danes sporočili iz inšpektorata, so v Alumeru v letošnjem marcu sprejeli 28 ukrajinskih delavcev od "posredniških podjetij" Askar Slo in Prana, ki nista imeli licence za posredovanje delavcev. Delavci so bili napoteni v Alumero brez ustreznih dovoljenj in vpisov v register. Inšpektorat je obema podjetjema prepovedal nadaljnje posredovanje delovne sile, dokler ne odpravita nepravilnosti in uredita vpisa v register posredovalcev delovne sile.

Skupaj s Policijo in finančno upravo so inšpektorji za delo v Alumeru izvedli temeljit pregled konec maja. Ta je razkril številne nepravilnosti. Med drugim naj bi tuji delavci delali dnevno po 12 ur in več. Inšpektorji konkretnih podatkov o opravljenih urah sicer niso mogli dobiti, saj "posredniški podjetji" nista vodili evidenc delovnega časa, iz katerih bi bili razvidni prihodi in odhodi iz dela.