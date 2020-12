Nov primer Janševega 'soliranja'? Koalicijske partnerice začudene nad odločitvijo o STA

Odločitev vlade Janeza Janše, da Slovenski tiskovni agenciji (STA) ukine financiranje, je naletela na začudenje in odpor ne le v slovenski medijski krajini in opoziciji, kar je bilo pričakovati, ampak tudi med koalicijskimi partnericami SDS. Pa čeprav so jo sprejemali na dopisni seji in bi torej morale biti z njeno vsebino seznanjene.

"Kot nedopustno ocenjujemo prekinitev financiranja medija, ki opravlja javno službo in ocenjujemo, da za to ni ustrezne pravne podlage. Pozivamo, da se včeraj sprejeti sklep vlade nemudoma umakne. STA mora čim prej nemoteno nadaljevati z opravljanjem javne službe," so se odzvali v SMC.

Odločitev, ki ogroža obstoj Slovenske tiskovne agencije, je bila, kot kaže, sprejeta brez usklajevanja. Drugače si ne znamo razlagati odzivov koalicijskih partneric, ki po vrsti izražajo podporo STA in začudenje nad včerajšnjim sklepom vlade. V DeSUS so sklep označili za "v celoti nesprejemljiv". " V stranki DeSUS zato zahtevamo takojšen umik sklepa, s katerim brez predhodne in argumentirane razprave Vlada močno posega v slovenski medijski prostor, " so poudarili. Vodja njihove poslanske skupine Franc Jurša je še napovedal, da bodo zahtevali sestanek štirih predsednikov in vodij poslanskih skupin.

Vlada, v njenem imenu pa Urad za komuniciranje (Ukom), STA očita, da ni posredovala dokumentov, iz katerih bi bilo razvidno njeno poslovanje, in da zato ne morejo nadaljevati z izplačili na podlagi obstoječe pogodbe o opravljanju javne službe, prav tako pa da ne morejo skleniti pogodbe za naslednje leto. Med drugim so zahtevali seznam vseh prihodkov, kopije vseh pogodb iz naslova tržne dejavnosti, seznam pogodbe in plače zaposlenih in sodelavcev, celo podatke o učinkih točno določenega oglasa ... Podvomili so tudi v uredniške odločitve.

" Kdor obvladuje informacije, obvladuje svet. Zato potrebujemo neodvisno, strokovno in verodostojno novinarstvo. Da informacije ne bodo v službi posamičnih interesov, ampak javnosti in resnice. Vsakršen poseg v neodvisnost medijev je zato nesprejemljiv poseg v demokracijo. To še posebej velja za javni servis, kot je Slovenska tiskovna agencija (STA). Prekinitev javnega financiranja STA je nov korak Janševe vlade v totalitarno družbo, " na kleščenje demokratičnih standardov opozarjajo tudi v SD.

Vre tudi v opoziciji, ki opozarja na nov korak v orbanizaciji države. " V skladu z veljavnim zakonom je vlada v imenu ustanoviteljice, to je Republike Slovenije, preprosto dolžna zagotoviti primerno financiranje Slovenske tiskovne agencije oziroma javne službe, ki jo ta opravlja. Ustavitev financiranja lahko razumemo izključno kot še enega v nizu sistematičnih napadov na neodvisne medije, podobnega, le z drugačnimi sredstvi, vlada vrši tudi na RTV Slovenija. Cilj Janše in njegovih podpornikov je očitno en sam: prikrojiti medijske vsebine in njihovo interpretacijo ter obračunati z vsemi – posamezniki in hišami –, ki jim pri ustvarjanju enoumja in orbanizacije stojijo na poti. Obračunati kadrovsko in finančno ter s tem doseči vsebino, ukrojeno po meri vlade, " so bili ostri v LMŠ.

V krovni novinarski organizaciji so odločitev sprejeli z ogorčenjem. "Vsi, ki delamo v medijih, smo tako rekoč dnevno seznanjeni z delom nacionalne tiskovne agencije, ki nudi nujni servis slovenski medijski krajini. Letos se je s servisom STA lahko seznanilo tudi širše občinstvo, saj so veliko vsebin odprli in namenili splošni javnosti, predvsem ko gre za vsebine, povezane z ohranjanjem zdravja v povezavi z aktualno epidemiološko situacijo,"so naši osrednji tiskovni agenciji v bran stopili v upravnem odboru DNS. "Dodatno je STA s svojimi tekstovnimi novicami, videoprenosi novinarskih konferenc in izjav ter radijskim servisom novinarjem v letošnjem letu izdatno olajšala dostop do informacij, ko so morali ti zaradi različnih omejevalnih ukrepov delati na daljavo. Tako je očitno, da STA izpolnjuje zakonska določila o opravljanju javne službe," so dodali.

Zato jih čudi, da je Ukom zavrnil plačila. Kot poudarjajo, je ustanovitelj (Republika Slovenija) s pogodbo in zakonom dolžan financirati STA, sloh ker je STA svoje pogodbene obveznosti izpolnila. "Izplačilo mesečnega zahtevka oziroma računa nikakor ne more biti odvisno od vsebine poročanja STA, še najmanj poročanja o ustanovitelju, torej državi, ki jo zastopa vlada," opozarjajo. Ukom pa pozivajo, naj spoštuje uredniško neodvisnost tiskovne agencije.

"Jasno je, da je to še en poskus uničenja nacionalne tiskovne agencije, ki je eden od stebrov kakovostnega in nepristranskega poročanja, kar smo že videli v sosednji Madžarski. Ustavitev financiranja STA s strani vlade razumemo kot neposredni napad na STA in na kakovostno novinarstvo v Sloveniji. S tem so ogrožene plače in preživetje okoli 100 zaposlenih, od tega nekaj več kot 80 novinarjev in fotoreporterjev. To je še posebej nerazumno v času, ko grozi gospodarska kriza in države pomagajo podjetjem ohranjati delovna mesta, ne pa prispevajo k njihovemu ukinjanju. Vlado pozivamo, da nemudoma zagotovi financiranje STA. Novinarje in medije pozivamo, da izkažejo solidarnost z novinarji in drugimi sodelavci STA, katerih plače ogroža pravno nedopustno ravnanje Ukoma in vlade. Koalicijske partnerice pa še enkrat pozivamo, naj premislijo, ali želijo sodelovati pri rušenju demokratičnih temeljev države," so zaključili.

Milosavljević: To ni enkratni eksces, ampak način delovanja

Medijski strokovnjakMarko Milosavljevićpoudarja, da tokratne odločitve vlade ne smemo razumeti kot enkratnega ekscesa, ampak kot nadaljevanje večmesečnega pritiska na medije. "Včerajšnji sklep vlade je samo nadaljevanje vladne negativne politike do medijev; ustrahovanja in poskusov utišanja, finančnega oškodovanja ali celo uničenja vseh medijev, ki niso na vladni liniji," je dejal. Spomnil je, da so se pritiski začeli že spomladi, ko je ministrstvo za kulturo arbitrarno preprečilo izplačevaje sredstev iz medijskega sklada, nadaljevalo se je prek poskusov discipliniranja javne RTV in STA, tudi prek tvitov, s katerimi jih je predsednik vlade označeval za tovarne laži, in potem s predlogi medijskih zakonov. "Skupna točka vsem tem štirim zakonom je poskus onemogočenja, omejevanja, oškodovanja ali celo uničenja mnogih slovenskih medijev, ki niso bili na liniji z vlado in njeno glavno stranko," poudarja sogovornik.

"Odvzem sredstev RTV, prevzem nadzora nad STA, odsotnost kakršne koli državne pomoči tiskanim in digitalnim medijem," našteva "ukrepe" vlade in dodaja: "To je linija, ki se nadaljuje in eskalira do stopnje, ko stvari postajajo ne samo nedemokratične, ampak tudi nezakonite. Sklep vlade je namreč v smislu svoje argumentacije pravno zelo dvomljiv, obrazložitev pa kaže na politično in osebno noto in arbitrarnost." Ob tem Milosavljević še dodaja, da očitno poskušajo oškodovati medije, ki niso čisto v liniji z vlado oziroma njeno glavno stranko.

V času epidemije, ko je dostop do hitrih, točnih in ažurnih informacij še toliko večjega pomena, je odločitev, da se ustavi financiranje osrednji tiskovni agenciji, še toliko bolj škodljiva, poudarja. Škodljiva ne le za STA in slovensko novinarstvo, ampak za celotno slovensko javnost. Ljudje namreč prek medijev izvedo, kakšno so novi ukrepi, ki se jih moramo držati, kaj se bo zgodilo, na primer, s šolami, vrtci, gostilnami, trgovinami, kakšna pomoč je na voljo ... "Sredi take krize zapreti takšno inštitucijo pomeni, da ste javnosti onemogočili ali otežili dostop do informacij," je dejal Milosavljević. V medijskem smislu je povsem na mestu primerjava STA z drugimi inštitucijami, tudi z UKC Ljubljana, za katere si preprosto ne moremo predstavljati, da bi jih kar zaprli, je dodal.

Če je karkoli narobe, naj se stvari razčistijo, odgovorni v primeru krivde razrešijo, ne moreš pa uničiti celotne inštitucije, je prepričan Milosavljević, ki ga je v vse zgodbi zmotila "nevednost" koalicijskih partneric, ki so na dopisni seji potrjevale sklepe, ki jih očitno niso poznale. "Ali materiala ne berejo ali ga ne razumejo, v vsakem smislu je to razlog za preplah, da naše demokratične inštitucije ne funkcionirajo in da lahko pride do nedemokratičnih sklepov."