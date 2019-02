Nov primer ponarejene diplome: medicinska sestra iz trboveljske bolnišnice

Med pregledom so odkrili, da se žig z diplome kar izbriše in da taka listina ne more biti pristna. In imeli so prav. Ni bila. Še bolj pa bi nas lahko skrbelo dejstvo, da če so se ponarejevalci v večini znanih primerov posluževali dokumentov za opravljanje bolj uradniških del, se zdaj odločajo preizkušati celo v poklicih, ki odločajo tudi o življenju in smrti. Nekateri pridno gulijo šolske klopi in zasluženo doživijo podelitev diplom, so pa tudi takšni, ki si pri tem pomagajo s spletnimi orodji, kar je preizkusila tudi novinarka 24UR ZVEČER, ki je tako imela ponarejeno diplomo v rokah v nekaj minutah.