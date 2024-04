Nov primer mučenja živali: v zavetišče sprejeli hudo izstradanega Baluja

Prejšnji teden so psička Baluja, nečipiranega, sprejeli v celjsko zavetišče Mačja hiša. "Pes je prišel k nam z dobro polovico telesne teže, popolnoma shujšan, kost, koža. Videle so se medenične kosti, rebra. Pod vratom je imel gnojne rane, od verige očitno. Pa kremplje je imel take dolge, par centimetrov daljše, kot bi morali biti," pojasnjuje vodja zavetišča Helena Jovanović Hacin. Slab teden dni potem si je vendarle že nekoliko opomogel. "Od petka do danes se je zredil za tri kilograme. Imel je dvanajst kil, moral bi jih imet tam dvajset, enaindvajset za njegovo rast," še pojasnjuje Jovanović Hacinova.

V zavetišču čakajo na končano veterinarsko poročilo, potem gre prijava na Policijo. "Jaz bi rekla, da je take ljudi treba zapreti, ker tukaj je šlo za evidentno mučenje živali," je ostra Vida Čadonič Špelič, predsednica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. "Upam, da bo veterinarski inšpekciji in policiji uspelo ugotoviti, kdo je to bil. Da je treba take ljudi zapreti in jim seveda prepovedati, da bi bili še kdaj lastniki živali, ker si tega ne zaslužijo. To je pravzaprav tudi v naši zakonodaji zdaj možno."

Zlorabo živali lahko sicer prijavi vsak

"Najprej je treba rešit žival teh muk. Pač tisti, ki jo najde, kdor koli to je, ima v skladu z zakonodajo možnost, da pokliče prvo zavetišče. Ko se najde zapuščena žival, v tem primeru pes na teritoriju neke občine, ga je ta občina dolžna pospremiti do zavetišča in tudi prvih 30 dni plačati njegovo oskrbo v zavetišču in tudi veterinarsko oskrbo."

Posledice na tako mučenih živalih so lahko dolgotrajne. Zdravljenje tako hudih travm je še posebej zahtevno. "Pes razume oziroma se enako odzove, pa naj bo to psihično ali fizično nasilje oziroma prisila. In tega se moramo kot skrbniki seveda zavedati in se moramo temu izogniti. Z načinom dela, da psa postopoma soočamo z objektom ali pa s stvarmi, ki se jih boji oziroma ki ga vznemirjajo. To kar nekaj časa traja," opozarja tudi kinolog Jože Vidic.

Enako čaka tudi Baluja, ki pa se mora za začetek najprej zrediti. Do primerne teže mu namreč manjka še vsaj pet do šest kilogramov.