Nov primer ptičje gripe pri labodu grbcu

Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je 21. oktobra lani sprejelo Državno središče za nadzor bolezni, so sporočili s kmetijskega ministrstva in rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozvali, naj ob morebitnih znakih okužbe takoj obvestijo svojega veterinarja.

Znaki, ki nakazujejo možnost okužbe z visoko patogeno aviarno influenco so: zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega, pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki; lahko se pojavijo tudi živčne motnje – tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti) ali posmrtnih sprememb, ki kažejo na aviarno influenco.