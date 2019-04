Nov primer zanemarjanja živali: 'Vsi sosedje vedo in vidijo, pa nihče ne reagira'

Le nekaj dni potem, ko je v javnost prišla grozljiva zgodba o trpinčenju živali na kmetiji v Krtini, kjer je bilo za enega konja žal prepozno in so ga morali uspavati, je Društvo za zaščito konj opozorilo na nov primer zanemarjanja živali.

"Tokrat na drugem koncu Slovenije. Tudi tokrat goveja živina, čisto ob cesti. Človek, ki se je peljal mimo, je obrnil in se še enkrat peljal mimo, ker ni mogel verjeti svojim očem. Vsi sosedje vedo in vidijo, pa nihče ne reagira, da se ja, bog ne daj, ne bi zameril sosedu," so zapisali ob objavi fotografij na Facebooku.

Spomnimo

Društvo za zaščito konjev je prejšnji teden na kmetiji v Krtini naletelo na grozljiv primer zanemarjanja živali, kakršnega ni bilo že desetletje.

Preden so konja rešili iz hleva, so ga morali izkopati iz gnoja, ki je po besedah članov društva segal kar 1,20 metra visoko. Konja žal ni bilo mogoče rešiti, saj po odstranitvi iz hleva ni mogel več stati. Kljub naporom društva, da bi ga spravili na prikolico in odpeljali, se je ulegel in ni več vstal. Po nalogu inšpekcije so ga uspavali.

Še večja groza je društvo pričakala v hlevu, polnem bikov. Ti so stali v svojih iztrebkih in urinu, ki jim je segal do trebuha, "gnili pri živem telesu", kot so zapisali v društvu. Smrad je bil neznosen, še pričajo.

"Sram me je, da sem človek. Sram je lahko sosede okoli, ki so vedeli, kaj se dogaja, pa niso prijavili. Največja sramota pa leti na veterinarje, tiste ljudi, ki vedo, kaj se po hlevih dogaja, pa niti po svoji uradni dolžnosti, niso prijavili tako hudega trpljenja in zanemarjanja," so zapisali v pretresljivi izjavi. Ljudi, ki vidijo in ki vedo so pozvali, da o tem obvestijo društvo, ki lahko te stvari prijavi naprej in poskusi rešiti živali.