Nov primer zanemarjenja živali: zmrznila dva telička

V Društvu za zaščito živali opozarjajo na nov primer domnevnega zanemarjanja živali in neodzivnost inšpekcije. Primer je s kmetije na Primorskem, kjer naj bi med drugim zmrznila dva telička, nihče od pristojnih pa se na opozorila ni odzval. Do dela inšpektorjev in posledično ministrice Irene Šinko so kritični tudi v državnem zboru. Predsednica Urška Klakočar Zupančič je od kmetijske ministrice, sicer tudi članice Gibanja svobode, zahtevala pojasnila, ali je veterinarska inšpekcija v tem primeru ravnala ustrezno.