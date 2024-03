Nov prometni režim na Bledu: pričakujte zastoje

Prva polovična zapora na zgornjem delu Betinskega klanca je predvidena od 4. marca do zaključka del v tej fazi, predvidoma do 24. marca.

Kot sporočajo kranjski policisti, je prometni režim na cesti Lesce-Bled spremenjen. Vzpostavljena je zapora ceste, promet pa bo tako v dnevnem času potekal izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem prometa, ponoči pa izmenično enosmerno s semaforji. Ker obstaja bojazen daljših zastojev, so v Avsenikovem rondoju v Lescah (na izvozu iz avtoceste) in v krožnem križišču na vstopu v severno obvoznico predvideni dodatni usmerjevalci prometa.

Policisti ob tem voznikom svetujejo, naj bodo v prometu strpni, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo in se od doma odpravijo prej.

"Če je le možno, naj se izogibajo jutranjim in popoldanskim prometnim konicam. Po zmožnostih uporabljajo javni potniški promet. Upoštevajo naj novo prometno signalizacijo, navodila izvajalca del, usmerjevalcev prometa, redarjev in policistov. Spoštujejo naj svetlobne znake na semaforju. Vsak voznik z odgovornim ravnanjem lahko naredi največ, da bo promet tekel nemoteno brez prometnih nesreč in s tem dodatnih zastojev," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da vsem želijo srečno in strpno vožnjo.