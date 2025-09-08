Nov prometni režim na vipavski hitri cesti čez Rebernice

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi oz. Italiji od sredine avgusta zaradi obsežnih obnovitvenih del, ki vključujejo tudi gradnjo prepotrebne zaščite proti burji, zaprta.

Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet v smeri Italije je od takrat potekal po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa prek prehoda Fernetiči. Promet v drugi smeri, torej proti Razdrtemu, je medtem potekal normalno.

A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi v luči poostrenega nadzora na italijanski meji, povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično je prišlo do razburjenja avtoprevoznikov, ki so od države zahtevali rešitve.

Dars se je zato z vsemi relevantnimi deležniki - avtoprevozniki, policijo ter gasilskimi in reševalnimi službami - dogovoril za spremembo prometnega režima.

Po enotedenski preureditvi gradbišča tako z današnjim dnem na odseku čez Rebernice velja nova prometna ureditev. V smeri Vipave oz. Italije je promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov preusmerjen na drugo polovico hitre ceste, torej smerno vozišče proti Razdrtemu, in poteka po enem prometnem pasu. Drugi pas je namenjen izključno intervencijskim službam.