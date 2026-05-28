Slovenija

Brezplačen avtobus na Vršič, parkiranje na vrhu ne bo dovoljeno

Vršič, 28. 05. 2026 11.16 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
L.M.
Vršič

Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo uvajata prenovljen prometni režim na območju prelaza Vršič, ki bo začel veljati 15. junija 2026. Glavni cilj ukrepov je umirjanje prometa, večja prometna varnost ter zaščita občutljivega alpskega okolja, pri čemer je osrednji ukrep uvedba brezplačnega javnega avtobusnega prevoza čez prelaz za celotno turistično sezono 2026.

Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija RS za infrastrukturo sporočata, da bo s 15. junijem 2026 na območju prelaza Vršič vzpostavljen prenovljen prometni režim, ki bo temeljil na spremenjeni organizaciji prometa in spodbujanju uporabe javnega prevoza. V poletni sezoni bodo uvedli brezplačno avtobusno linijo, ki bo povezovala Kranjsko Goro in Bovec ter omogočala promet v obe smeri čez prelaz. Avtobusi bodo vozili od 1. junija do 30. septembra 2026, v glavni turistični sezoni med 26. junijem in 31. avgustom pa bodo ti tudi bolj pogosti.

Uporabnike med drugim obveščajo, da parkirišča na območju prelaza do začetka poletne sezone 2026 ne bodo v celoti dokončana. Do zamika pri izvedbi gradbenih del je, kot so sporočili, prišlo zaradi dolge zimske sezone, ki se je skoraj neposredno prevesila v poletje, kar je onemogočilo pravočasen zaključek del. Dodatno težavo predstavlja tudi nedovoljeno parkiranje, ki ovira nadaljnja gradbena dela in povzroča dodatne zamude pri urejanju območja.

FOTO: Aljoša Kravanja

Sistem zapornic na vstopu v območje omejenega prometa bo v sezoni 2026 deloval po prilagojenem režimu. Prehod bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene predvsem nadzoru vstopov in izstopov ter obveščanju voznikov o veljavnem prometnem režimu. Omogočen bo tranzitni promet in dostop do urejenih parkirišč znotraj območja, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza Vršič v tej sezoni še ne bo dovoljeno. Na delu, kjer se cesta razširi v dva pasova, bo desni pas, ki je bil v preteklosti namenjen parkiranju, ostal trajno zaprt.

Ministrstvo in Direkcija ob tem ponovno pozivata vse obiskovalce, predvsem planince in izletnike, naj ravnajo odgovorno ter vozila pustijo v dolini. Za dostop do prelaza naj uporabijo brezplačni avtobusni prevoz v okviru sistema DUJPP, s čimer bodo prispevali k večji prometni varnosti, hitrejšemu zaključku gradbenih del in ohranjanju naravnega okolja Triglavskega narodnega parka.

Vozni.red_Kranjska-Gora-Vrsic-Bovec
Vršič prometni režim brezplačen avtobus Triglavski narodni park

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
28. 05. 2026 12.56
40 x na dan. Lepo
NeXadileC
28. 05. 2026 12.56
Hvaka za objavo voznega redu.
Emtisunce
28. 05. 2026 12.56
Enako bi morali narediti za Bled. Pakiranje v Radovljici ali Lescah in prevoz z avtobusom, kolesom, ... .
pepe007
28. 05. 2026 12.53
Avtobus je super ideja. Za planinske ture bi bilo bolj primeren eno uro zgodnejši odhod. Seveda bi bil ob dnevih s slabim vremenom povsem prazen.
Prelepa Soča
28. 05. 2026 12.52
"... do zamika gradbenih del je prišlo zaradi DOLGE ZIMSKE SEZONE" .... le kje je bila ta zima? Samo res, vsak izgovor jim pride prav, pa, če je res ali ne.
graf
28. 05. 2026 12.33
Če na relaciji Kranjska gora - Trenta avtobus ne bo vozil vsaj vsako uro , potem je brezveze ta ideja z avtobusom ...
Smuuki
28. 05. 2026 12.10
Kaj je v tem ukrepu dobrega ne bim nikoli razumel. Prepovedano parkiranje? Zakaj že? Zloba posameznika ki ima vpliv? Kaj se je s to prepovedjo pripomoglo k izboljšanju? Kje je dodana vrednost tega ukrepa?
96bimBo
28. 05. 2026 12.39
Manj moteče pločevine...
Ajoj23
28. 05. 2026 12.08
Povejte ob kateri uri bo vozil avtobus, ker sklepam da bo primeren čas samo za Trupejevo poldne ali kej podobnega, mogoče Mojstrovka..
Ajoj23
28. 05. 2026 12.09
Se popravljam vidim da je link z režimom
clox
28. 05. 2026 11.49
Avtobuse bo financirala občina, tranzit in parkirnino pa pobirala država. Ni konca ljubljanskega parazitizma.
Slovener
28. 05. 2026 11.43
A mi lahko en pove kam izginjajo komentarji ? Zdej so, zdej jih ni ! A jih Svoboda popapca ?
Smuuki
28. 05. 2026 12.12
Vse kar ni v hvalospevu burek koaliciji se briše. Če je stokrat resnica in boleča za levi pol je zbrisano. Žal.
trtr
28. 05. 2026 11.39
Dolga zimska sezona a ni globalno segrevanje. Povejte drugače, niso se bili sposobni držat rokov in preveč 10 %.
