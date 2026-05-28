Brezplačen avtobus na Vršič, parkiranje na vrhu ne bo dovoljeno

Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija RS za infrastrukturo sporočata, da bo s 15. junijem 2026 na območju prelaza Vršič vzpostavljen prenovljen prometni režim, ki bo temeljil na spremenjeni organizaciji prometa in spodbujanju uporabe javnega prevoza. V poletni sezoni bodo uvedli brezplačno avtobusno linijo, ki bo povezovala Kranjsko Goro in Bovec ter omogočala promet v obe smeri čez prelaz. Avtobusi bodo vozili od 1. junija do 30. septembra 2026, v glavni turistični sezoni med 26. junijem in 31. avgustom pa bodo ti tudi bolj pogosti.
Uporabnike med drugim obveščajo, da parkirišča na območju prelaza do začetka poletne sezone 2026 ne bodo v celoti dokončana. Do zamika pri izvedbi gradbenih del je, kot so sporočili, prišlo zaradi dolge zimske sezone, ki se je skoraj neposredno prevesila v poletje, kar je onemogočilo pravočasen zaključek del. Dodatno težavo predstavlja tudi nedovoljeno parkiranje, ki ovira nadaljnja gradbena dela in povzroča dodatne zamude pri urejanju območja.
Sistem zapornic na vstopu v območje omejenega prometa bo v sezoni 2026 deloval po prilagojenem režimu. Prehod bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene predvsem nadzoru vstopov in izstopov ter obveščanju voznikov o veljavnem prometnem režimu. Omogočen bo tranzitni promet in dostop do urejenih parkirišč znotraj območja, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza Vršič v tej sezoni še ne bo dovoljeno. Na delu, kjer se cesta razširi v dva pasova, bo desni pas, ki je bil v preteklosti namenjen parkiranju, ostal trajno zaprt.
Ministrstvo in Direkcija ob tem ponovno pozivata vse obiskovalce, predvsem planince in izletnike, naj ravnajo odgovorno ter vozila pustijo v dolini. Za dostop do prelaza naj uporabijo brezplačni avtobusni prevoz v okviru sistema DUJPP, s čimer bodo prispevali k večji prometni varnosti, hitrejšemu zaključku gradbenih del in ohranjanju naravnega okolja Triglavskega narodnega parka.
