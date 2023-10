Novi prometni režim v soseskah: Mol bi določil območja za pešce

Investitor soseske Lagom, družba ZL Living, je občino zaprosila, da ji v sklopu soseske ne bi bilo treba urediti prostora za vrtec. Občina ocenjuje, da gradnja vrtca ni potrebna in da otrokom iz soseske prostor lahko zagotovi z obstoječimi kapacitetami javnih vrtcev. Bo pa moral investitor po spremembi lokacijske preveritve namesto vrtca zgraditi dodatna oskrbovana stanovanja.

Mol trdi, da število otrok v javnih vrtcih v zadnjih letih postopoma upada, skladno z manjšo rodnostjo. V šolskem letu 2023/2024 je v vrtce vpisanih 362 otrok manj kot v tekočem šolskem letu.

O problematiki gradnje novih sosesk, ki ne poskrbijo za potrebno javno infrastrukturo, smo pred meseci pisali tudi v rubriki Dejstva. "Soseska ni samo skladovnica stanovanj, poskrbi le za eno od mnogih funkcij, ki jih potrebujemo," je takrat dejal slovenski arhitekt Miloš Kosec.

Prebivalci soseske Novo Brdo, kjer je stanovanjski sklad zgradil javna najemna stanovanja, so se denimo soočili s težavo, kam namestiti vse otroke, ki so se tja preselili. V lokalnih šolah namreč ni bilo prostora zanje, nove šole pa ob odprtju soseske niso zgradili. "To moraš pričakovati, to ni nepredvidljivo. Dejstvo, da se šola šele zdaj umešča v prostor, kaže na jasne prioritete te družbe," je povedal Kosec.