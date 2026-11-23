Protokol določa, kako se morajo bolnišnice odzvati na takšne razmere. Glede na število pacientov in zasedenost postelj so predvidene tri stopnje odzivanja, in sicer zelena, rumena in rdeča. Ob večjih obremenitvah se zagotovi dodatno zdravstveno osebje, povečajo se posteljne zmogljivosti in po potrebi odprejo začasni oddelki, so zapisali na ministrstvu.

V obdobjih sezonskih okužb dihal, predvsem gripe in drugih virusnih okužb se število pacientov v urgentnih centrih pogosto močno poveča. Ker so lahko bolnišnični oddelki polno zasedeni, pacienti, ki potrebujejo nadaljnje zdravljenje, dlje časa čakajo na prosto posteljo. Posledično se v urgentnih centrih povečuje gneča, zdravstvene ekipe pa so dodatno obremenjene. Cilj protokola je zagotoviti pravočasno in varno zdravstveno obravnavo tudi v obdobjih največjih obremenitev, so na svoji spletni strani navedli na ministrstvu.

Pomemben cilj je tudi, da osebe po opravljeni obravnavi ne ostajajo po nepotrebnem v urgentnih centrih. Zato protokol predvideva boljše usklajevanje sprejemov na bolnišnične oddelke, premestitev in odpustov ter dodatne zmogljivosti za prevoze, s čimer se sprošča prostor za obravnavo novih pacientov. Tisti, ki ne potrebujejo nujne obravnave v urgentnem centru, se lahko po strokovni presoji usmerijo k osebnemu zdravniku, v dežurno ambulanto ali satelitski urgentni center. Kadar je to glede na zdravstveno stanje ustrezno, je predvidena tudi obravnava na domu ali v domu starejših občanov.

Dogovorjeni postopki določajo, kako si bolnišnice, urgentni centri, dispečerska služba zdravstva, reševalne službe in drugi izvajalci med seboj izmenjujejo informacije ter usklajujejo ukrepe. To je še posebej pomembno, kadar se s povečanim številom pacientov hkrati sooča več bolnišnic, so poudarili na ministrstvu.

"S protokolom smo povezali ključne deležnike zdravstvenega sistema in določili skupne postopke, ki omogočajo boljše usklajevanje in hitrejše ukrepanje. Namen je zmanjšati gnečo v urgentnih centrih, omogočiti hitrejšo obravnavo pacientov in izboljšati pogoje za delo zdravstvenih ekip," so zapisali na ministrstvu. Dodali so, da je cilj protokola, da pacienti tudi ob povečanem številu obolelih čim prej prejmejo ustrezno in varno zdravstveno oskrbo.

Protokol je konec januarja letos ob obisku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor napovedal nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež. Pojasnil je, da je ministrstvo k njegovi pripravi pristopilo v sodelovanju s stroko.