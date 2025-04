Nov radar med Koprom in Dragonjo: gre za varnost ali denar?

Koprska občina bo ta teden namestila nov radar med Koprom in Dragonjo na eni najbolj prometnih cest v državi, ki velja za glavno žilo proti hrvaški Istri. Pobuda zanj je prišla iz vasi Srgaši. Prebivalci, ki živijo tik ob cesti, pravijo, da kljub zožanju in dejstvu, da cesta vodi skozi naselje, avtomobili po njej drvijo, veliko je tudi prometnih nesreč. Radar so postavili prav zato, da bi umirili promet in tako izboljšali varnost, nekateri pa se sprašujejo, ali ne gre bolj za polnjenje občinske blagajne.