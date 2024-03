Nov razpis specializacij: največ mest za družinsko in urgentno medicino

Za specializacijo interne medicine je razpisanih 18 prostih mest. Po 14 prostih mest je razpisanih za specializacije iz intenzivne medicine, iz kardiologije in vaskularne medicine ter iz radiologije. Za anesteziologijo je razpisanih 12 mest, za ginekologijo in porodništvo 10, prav toliko tudi za psihiatrijo. Za vsako od drugih specialnosti je razpisanih do 10 mest.

Gre za ene izmed najbolj iskanih zdravnikov specialistov v državi. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bilo 29. februarja v Sloveniji 142.877 odraslih in otrok brez splošnega zdravnika. Tudi urgentnih zdravnikov primanjkuje, v številnih zdravstvenih domovih po državi tako v ambulantah nujne medicine pomoči ob rednem delu v svojih ambulantah delujejo družinski zdravniki.

Skupaj je razpisanih 315 mest, od tega največ za družinsko medicino (70 prostih mest), urgentno medicino (30 prostih mest) in pediatrijo (23 prostih mest).

Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je pojasnila, da morda mladi zdravniki še bolj izrazito kot prejšnje generacije za napore, ki jih bodo vložili v izobraževanje in kasneje v obravnavo bolnikov, pričakujejo ustrezne delovne pogoje. Zagotovitev takih pogojev pa je moralna in etična dolžnost države, je poudarila. "Treba jih je na vsak način zadržati v državi in na tistih delovnih mestih, kjer jih najbolj potrebujemo," je dejala.

Zbornica ob tem opozarja, da je bilo na zadnjem razpisu zdravniških specializacij za nekatere zelo pomembne specialnosti razmeroma malo ali nič zanimanja. Med drugim so prazna ostala razpisna mesta za specializacije iz revmatologije in alergologije ter del mest za infektologijo.

170 mest namenjenih nacionalnemu razpisu, 145 mest pa znanim izvajalcem zdravstvenih storitev

Tako kot na zadnjem jesenskem je tudi na spomladanskem razpisu večji del razpisnih mest, 170, namenjenih tako imenovanemu nacionalnem razpisu, 145 mest pa znanim izvajalcem zdravstvenih storitev, torej bolnišnicam in zdravstvenim domovom. V obeh primerih morajo zdravniki po koncu specializacije določeno število let ostati v javni zdravstveni mreži, vendar zdravniki na nacionalnem razpisu po opravljeni specializaciji niso vezani na izvajalca, pri katerem so jo opravljali.

Če specializacijo opravljajo pri znanem izvajalcu, torej denimo zdravstvenem domu, pa morajo zdravniki sprejeti njegovo ponudbo za prvo zaposlitev za enako časovno obdobje, kot je trajala specializacija. V primeru družinske medicine je to štiri leta.