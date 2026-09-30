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Slovenija

Nov razpis za mlade: na voljo 60 najemnih stanovanj

Ljubljana, 30. 09. 2026 19.14 pred 19 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Nova stanovanja v bloku

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je objavil nov razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Na različnih lokacijah Ljubljane in Vrhnike bo med letoma 2027 in 2028 na voljo 60 najemnih stanovanj, tudi brez parkirnih mest. Sklad vloge sprejema do 30. oktobra.

Upravičenci za pridobitev namenskih najemnih stanovanj za mlade morajo biti slovenski državljani, stari med 18 in 29 let. Hkrati morajo imeti v času objave razpisa ter tekom trajanja razpisnega postopka prijavljeno stalno prebivališče na območju ljubljanske občine, ob objavi razpisa pa morajo imeti najmanj 6 let že prijavljeno stalno ali začasno bivanje.

Stanovanja bodo oddali trem skupinam prosilcev, in sicer mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam. Za vsako skupino bo namenjenih po 20 stanovanj.

Poleg tega tisti, ki izpolnjujejo splošne pogoje razpisa, ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Tako je denimo za posameznika meja povprečnega mesečnega neto dohodka za lani 3204,10 evra, za dvočlansko gospodinjstvo 4005,13 evra, za tričlansko pa 5046,46 evra.

Mesečna najemnina za povprečno stanovanje v izmeri 45 kvadratnih metrov po sedaj veljavnih predpisih znaša približno 290 evrov, so ponazorili na skladu. Najemnina za dodeljena namenska stanovanja za mlade pa bodo določili v skladu s predpisi za izračun neprofitne najemnine in veljavnim sklepom razpisnika, so še zapisali v razpisu.

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KOMENTARJI3

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patogen
30. 09. 2026 19.49
Kot vedno prvi slovenski priimek na 61 mestu.
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0 0
rok1211
30. 09. 2026 19.40
80% jih ni slovencev, ampak albancev, žal..
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0 0
SDS_je_poden
30. 09. 2026 19.34
To je približno 7€ na kvadrat za najemnino na mesec. Ugodno.
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