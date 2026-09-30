Nov razpis za mlade: na voljo 60 najemnih stanovanj

Upravičenci za pridobitev namenskih najemnih stanovanj za mlade morajo biti slovenski državljani, stari med 18 in 29 let. Hkrati morajo imeti v času objave razpisa ter tekom trajanja razpisnega postopka prijavljeno stalno prebivališče na območju ljubljanske občine, ob objavi razpisa pa morajo imeti najmanj 6 let že prijavljeno stalno ali začasno bivanje.

Stanovanja bodo oddali trem skupinam prosilcev, in sicer mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam. Za vsako skupino bo namenjenih po 20 stanovanj.

Poleg tega tisti, ki izpolnjujejo splošne pogoje razpisa, ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Tako je denimo za posameznika meja povprečnega mesečnega neto dohodka za lani 3204,10 evra, za dvočlansko gospodinjstvo 4005,13 evra, za tričlansko pa 5046,46 evra.

Mesečna najemnina za povprečno stanovanje v izmeri 45 kvadratnih metrov po sedaj veljavnih predpisih znaša približno 290 evrov, so ponazorili na skladu. Najemnina za dodeljena namenska stanovanja za mlade pa bodo določili v skladu s predpisi za izračun neprofitne najemnine in veljavnim sklepom razpisnika, so še zapisali v razpisu.