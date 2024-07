Nov rekord? Vročinski val bo trajal vsaj 10, ponekod 14 dni

Vročina bo po zadnjih izračunih z manjšimi nihanji vztrajala vsaj do 20. julija, kar pomeni, da bo vročinski val v večjem delu Slovenije trajal vsaj 10, ponekod pa lahko tudi več kot 14 dni. Vročina bo najbolj pritiskala v vzhodni polovici države in na Goriškem, kjer je tudi največ možnosti, da pade kakšen rekord.

Po podatkih Agencije za okolje je do zdaj najdaljši vročinski val v Ljubljani trajal 17 dni, v Biljah pri Novi Gorici 15 dni, v Murski Soboti 14 dni, v Novem mestu 12 dni, v Celju 10 dni in v Ratečah 8 dni. Najdaljši vročinski val v zgodovini uradnih meritev v Sloveniji smo sicer zabeležili leta 2022 v Kopru, ko je vročina neprekinjeno vztrajala kar 29 dni (od 14. julija do 11. avgusta).