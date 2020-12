Nov sistem obdavčitve motornih vozil že s prihodnjim letom

S tem se bo preprečilo zvišanje tega davka zaradi novega načina merjenja izpustov ogljikovega dioksida. Konec leta 2020 se namreč izteče prehodno obdobje, v katerem veljata dva različna preskusna postopka za merjenje izpusta ogljikovega dioksida in porabe goriva. Če sprememb ne bi bilo, bi lahko to z vidika obdavčitve vozil pomenilo neenako obravnavo.

"Ne glede na to, da bomo imeli manj prihodkov, vlada ocenjuje, da je ukrep v sedanjih kriznih okoliščinah pozitiven," je dejala Šteblajeva. Ocenila je, da bo prenovljeni sistem obdavčitve motornih vozil spodbujal potrošnjo in koristil celotni avtomobilski panogi.

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Kristina Šteblaj je v sredo povedala, da bodo z davkom po novem bolj obremenjena motorna vozila, ki so okolju manj prijazna, medtem ko se za električna vozila in druga motorna vozila brez izpustov davek na bo plačeval.

DZ je glasoval tudi o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, noveli zakona o kazenskem postopku in prepovedi frackinga.

Velik del opozicije je zato zakonu nasprotoval. "Vladni zakon o davku na motorna vozila zagotavlja nove davčne odpustke za bogate – tiste, ki kupujejo potratna in okoljsko škodljiva luksuzna vozila," je v sredo dejal poslanec Levice Primož Siter.

Opozoril je, da v času epidemije covida-19 potrebujemo izdatna proračuna sredstva za zdravstvo, domove starejših občanov ter druge stebre socialne države. "A vlada Janeza Janše, ki je očitno povsem izgubila kompas, se je v tem kritičnem trenutku raje odločila, da bo po nujnem postopku sprejela zakon za spodbujanje luksuzne potrošnje najbogatejših," je dejal.

Zakon prinaša še nekatere druge novosti. Z avtomatično izmenjavo podatkov med Finančno upravo RS in evidenco registriranih motornih vozil pri ministrstvu za infrastrukturo se bo denimo pospešilo postopke za odmero davka na motorna vozila. Zavezanec pa bo lahko postopek vlaganja napovedi davka na motorna vozila izpeljal preko sistema eDavki. Predvidene so tudi administrativne poenostavitve pri uveljavljanju olajšav za velike družine in invalide.