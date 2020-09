Nov slogan na 23. petkovih protestih: 'Galeta ne damo'

V Ljubljani poteka že 23. petkov protest. Tokrat je v ospredju Ivan Gale, ki mu naj bi grozila izredna odpoved na Zavodu za blagovne rezerve RS – protestniki so med drugim imeli plakate z napisom "Galeta ne damo". V prestolnici so se sicer že čez dan zbrali mladi, združeni pod okriljem pobude Petki za prihodnost, ter se zavzeli za ohranitev narave in za podnebno pravičnost.