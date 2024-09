Nov slovenski milijonar: dobitnik šestice bogatejši za 1,5 milijona evrov

"Priljubljena igra Loto je loterijska igra z najdaljšo tradicijo pri nas, saj jo Loterija Slovenije prireja že vse od leta 1962. V tem času je poskrbel za več kot 60 milijonarjev, v lanskem letu pa je doživel temeljito prenovo," so sporočili z Loterije Slovenija. Raziskava (Ipsos junij 2024) kaže, da se je število igralcev igre Loto po prenovi povečalo in da je v zadnjem letu v njej sodelovalo kar 57 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije.

"Loto pa ne prinaša sreče le udeležencem v igri. Je tudi izredno pomemben način zbiranja sredstev za invalidske, športne in humanitarne organizacije. Samo v prvih osmih mesecih letošnjega leta so igralci igre Loto zbrali 4,3 milijona evrov koncesijskih sredstev. Do sredstev prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji dostopa 350.000 ljudi," so dodali.

Prek Fundacije za šport sredstva pomagajo k dosežkom vrhunskih športnikov, prek zgrajenih ali prenovljenih športnih objektov pa ima lahko nekaj od njih prav vsak prebivalec Slovenije.