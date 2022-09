Nov slovenski rekord: 80 dni nad 30 stopinj Celzija

Meteorološko poletje je za nami. Minilo je v znamenju suše in hude vročine, padali so tudi rekordi. Vročinskega so "iz rok" Podnanosa po 19 letih prevzele Bilje, kjer so zabeležili kar 80 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. Za primerjavo: v Kopru jih je bilo 56, v Ljubljani pa 49. Medtem ko se je zahod "cvrl", pa je bilo na vzhodu poletje veliko bolj znosno, kažejo podatki.

Z današnjim dnem se začenja meteorološka jesen in po večjem delu države je tudi vreme poskrbelo, da na to ne bi pozabili. Vroče poletje je torej za nami, kar je dober razlog za pogled nazaj v minule tri mesece.

Zaznamovala jih je huda vročina, tako da je poletje večini minevalo v iskanju sence in ohladitve. Podatki Agencije RS za okolje (Arso) kažejo, da so ju najbolj iskali v Biljah pri Novi Gorici. Tam so namreč zabeležili kar 80 vročih dni, to je dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. Bilje so tako po 19 letih s prestola najbolj vročega kraja izrinile Podnanos, kjer so leta 2003 našteli 77 vročih dni.

V Podnanosu so to poletje imeli 71 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija, v Tolminu 64, v Vedrijanu 58, Kopru 56 in v Ljubljani 49. Leta 2003 je bilo v Biljah 76 vročih dni, v Kopru 71, Tolminu in Vedrijanu 58 in v Ljubljani 53.

icon-expand V prestolnici je padel še en poletni rekord: julij je postal mesec z najvišjo povprečno temperaturo v zgodovini meritev, 24,4 stopinje Celzija. FOTO: Shutterstock

Medtem ko se je zahod države "pekel", je bilo na vzhodu poletje temperaturno prijaznejše. "V rekordnem letu 2003 je bilo na vzhodu med 40 in 60 vročih dni, letos pa precej manj – po nižinah od 20 do 40," so sporočili z Arsa. In dodali, da medtem ko je v zahodni in osrednji Sloveniji letošnje poletje primerljivo z rekordnim letom 2003, se je na vzhodu po vročih dneh v primerjalnem obdobju 1950–2022 uvrstilo od 5. do 9. mesta. "Razlog za tako razliko glede na zahod sta precej večja namočenost tal in pogost veter vzhodnih smeri," pojasnjujejo na Arsu.

