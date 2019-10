A tudi to, da je dostop urejen prek parkirišča, ni običajno. Tako je v ločenem pravdnem postopku določila sodba višjega sodišča v Kopru. "Ta govori o tem, da je tam grajeno javno dobro v lasti občine. Občina samo sledi sodbi in interesu lokalne skupnosti," pravi Markočič.

Zgodba se je vlekla skoraj 15 let. Naposled pa je morala izolska občina letos spomladi plačati skoraj 2 milijona evrov, ker je v preteklosti, zaradi nezakonitega odloka, preprečila dober posel lastniku te hale - družbi R Mercuri. Tako je odločilo sodišče. Pol leta kasneje so se začeli povračilni ukrepi, so prepričani v družbi. Nedavno so se namreč pojavili stebrički, ki sedaj zapirajo vhod v stavbo.

A tu se spori ne zaključijo. V družbi pravijo, da se je nedavno pojavila tudi signalizacija, ki prepoveduje vožnjo tovornjakov, težjih od pet ton in pol. Odvetnica R Mercuri pravi, da do tedaj te signalizacije ni bilo. Na to Markočič odgovarja, da gre za "čisto sprenevedanje, ko se govori, da smo zaradi njih postavili ta znak, kar seveda ne drži."

Znak naj bi bil tam že od leta 2005. A kar lastnike hale najbolj boli je novi prostorski načrt. V njem občina namreč predvideva, da bo omenjeno namenjeno zelenim površinam. Zaradi česar že žugajo z novo tožbo. "Če bo pa občina nadaljevala s to nezakonito prostorsko politiko, se bo pač lastnik proti temu branil z dovoljenimi pravnimi sredstvi," opozarja Bandljeva.

A na občini še vedno vztrajajo, da je to že stara zamisel ... "Dejstvo je, da OPN dela že dobrih 10 let in da je bilo že na začetku tam opredeljeno, kaj bo s tem prostorom občina počela," je povedal izolski župan Markočič. Kot kaže pa bo tudi novi spor končal na sodišču.