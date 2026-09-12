Nov stanovanjski program: javna stanovanja, lažja gradnja in prenova

"Ministrstvo pripravlja novo resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu, v okviru katere želimo stanovanjsko politiko zastaviti celovito. Poleg gradnje novih javnih najemnih stanovanj želimo nasloviti tudi druge cilje, kot so aktivacija obstoječega stanovanjskega fonda, večja varnost najemnikov in najemodajalcev, prenova, preskrba zemljišč za gradnjo, izboljšanje dostopa do financiranja ter hitrejše izvajanje stanovanjskih projektov," so za STA povedali na ministrstvu. Osrednji cilj nove resolucije bo splošno izboljšanje dostopnosti stanovanj za različne skupine prebivalstva, ne glede na obliko bivanja oziroma tip stanovanja, so navedli. "Javna najemna stanovanja pri tem ostajajo pomemben steber. Naš cilj pa ni samo več javnih najemnih stanovanj. Ljudje imajo različne stanovanjske potrebe, zato želimo povečati možnosti tako za cenovno dostopen najem kot za nakup, olajšati pot do zagotovitve lastnega doma s prenovo ali gradnjo ter stanovanjske možnosti razvijati po vsej Sloveniji," pravi ministrstvo.

Cilj je povečati možnosti tako za cenovno dostopen najem kot za nakup. FOTO: Bobo

Aktivacija praznih stanovanj

Več poudarka bo po njegovih navedbah namenjenega tudi aktivaciji praznih stanovanj, vendar predvsem prek ukrepov, ki na pozitiven način spodbujajo aktivacijo stanovanj, na primer prek prenove javne najemne službe. Ministrstvo pravi, da bo predlog usklajen s pripombami, prejetimi v okviru javne obravnave in medresorskega usklajevanja, ter dopolnjen z jasnejšim akcijskim načrtom za izvajanje posameznih ukrepov. "Resolucija bo zasnovana še bolj jasno, z večjo stopnjo konkretizacije ukrepov ter s časovnimi okviri njihovega izvajanja. Dokument bo zato bolj pregleden, jedrnat in usmerjen v doseganje merljivih rezultatov na stanovanjskem področju," obljublja. Sprejetje resolucije je po navedbah ministrstva zaradi prilagoditev predvideno do konca leta 2027.

100 milijonov evrov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj

Nekdanje ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je bilo za stanovanjsko politiko pristojno pod prejšnjo vlado, je svoj predlog nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2025–2035 v javno obravnavo poslalo konec decembra lani. Med drugim je predvidel ukrepe za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj in za zagotavljanje tudi drugih tipov stanovanj, ki bi jih po dostopnejših cenah in najemninah ponujali Družba za svetovanje in upravljanje, zadruge ter druge organizacije. Prav tako so bili predvideni ukrepi za aktivacijo praznih stanovanj, obnovo stanovanjskega fonda, krepitev delovanja javne najemne službe in zagotavljanja zemljišč za gradnjo stanovanj.

Odprtje neprofitnih stanovanj v Podbrezniku, Novo Mesto FOTO: Aljoša Kravanja