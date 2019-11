Nov stanovanjski zakon: rok za pripombe se izteče danes

Danes se izteče 45-dnevna javna obravnava za osnutek novega stanovanjskega zakona, ki bo po navedbah ministrstva za okolje in prostor prinesel ukrepe za reševanje stanovanjske problematike, predvsem pri mladih in bolj ranljivih skupinah.

Novosti so predvidene tudi glede perečega vprašanja upravljanja večstanovanjskih stavb. Med drugim bi bil mandat upravnika omejen na pet let (sedanje pogodbe za nedoločen čas bi bile z zakonom avtomatično spremenjene v pogodbe za pet let), lastniki pa bi se glede upravnika odločali s 50-odstotno večino. Spremembe so npr. predvidene tudi glede soglasij in delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah.

Predvideno je tudi, da bo Stanovanjski sklad RS ustanovil javno najemniško službo, ki bo najemala stanovanja na trgu in jih oddajala kot javna, zakon pa prinaša tudi možnost državnega jamstva za posojila za mlade in mlade družine, ki zdaj ne morejo priti do posojila za nakup stanovanja. To je postalo še bolj aktualno po nedavni zaostritvi kreditnih standardov.

Osnutek predvideva zamenjavo sedanje neprofitne najemnine s stroškovno, s čimer naj bi republiški stanovanjski sklad in občinski skladi dobili več denarja, ki ga bodo lahko namenili za vzdrževanje in gradnjo novih stanovanj.

Koalicija se je sicer zavezala, da bo sredstva za stanovanjsko področje do konca mandata zvišala na 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar bi pomenilo okoli 200 milijonov evrov letno ali pet- do desetkrat več kot zdaj. Ni pa predviden sistemski vir za to področje in za ambiciozne cilje iz osnutka zakona, ampak naj bi se sredstva opredeljevalo z vsakokratnim proračunom.

To je bila ena od do zdaj izraženih kritik zainteresirane javnosti. Slišati je bilo npr. tudi, da nekatere rešitve v stanovanjski zakon ne sodijo in bi morale biti urejene v drugih zakonih, da so določene rešitve preslabo zasnovane, da določeni vidiki niso pokriti in da je zakon zastavljen preveč široko ter ga bo težko pripeljati do sprejema.