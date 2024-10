Nov teden: v pričakovanju kar treh menjav v vladi

Kdo bi lahko zamenjal Emilijo Stojmenovo Duh, do ponedeljka uradno ostaja neznanka. Tehtnica se bolj nagiba v smeri, da bo funkcijo začasno prevzel eden od ministrov. Najglasnejše so govorice, da bi to lahko bil finančni minister Klemen Boštjančič. Torej minister, ki je konec koncev blagoslovil 6-milijonski nakup prenosnikov.