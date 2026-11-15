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Nov telefon na obroke brez vezave? Tudi to je mogoče

Ljubljana, 15. 11. 2026 12.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
HoT

Večina Slovencev nov telefon še vedno kupi z vezavo. Je to najboljša rešitev? Na slovenskem trgu smo našli zanimivo alternativo.

Nakup novega pametnega telefona je za marsikoga velik finančni zalogaj, zato se mnogi odločajo za obročno odplačevanje. Tak način nakupa je pri mobilnih operaterjih pogosto povezan z dolgoročno vezavo, a pri HoT-u je zdaj mogoče kupiti telefon na obroke brez sklenitve vezave na mobilni paket ali operaterja.

Prihranek do 400 evrov in še brezplačna pametna ura

HoT je v svojo ponudbo naprav vključil širok nabor naprav Samsung in modemov TP-Link. Med ponudbami izstopa Samsung Galaxy S26 Ultra, pri katerem lahko HoT-ovi uporabniki ob nakupu do konca leta prihranijo kar 400 evrov: naprava je na voljo za 1.149,90 evra (namesto redne cene 1.549,90 evra), kupci pa prejmejo še pametno uro Galaxy Watch Ultra (2025) v vrednosti več sto evrov.

Ugodnosti veljajo tudi pri drugih modelih. Samsung Galaxy A57 je na voljo za 359,90 evra namesto 589,90 evra (230 evrov prihranka), za Galaxy A17 pa HoT-ov uporabniki odštejejo kar 40 % manj, saj je zanje na voljo za 149,90 evra namesto 249,90 evra.

Celotno ponudbo naprav Samsung in modemov TP-Link si lahko ogledate na HoT.si/naprave.

Poleg mobilnih telefonov lahko uporabniki izbirajo tudi med tablicami, pametnimi urami, slušalkami in drugimi dodatki Samsung ter modemi TP-Link. Izbrane naprave je mogoče kupiti tudi na obroke brez vezave na mobilni paket ali operaterja. Izdelki z oznako SUPERHOT predstavljajo še posebej ugodno ponudbo ali vključujejo dodatne ugodnosti, na primer darilo ob nakupu.

Brez vezav tudi pri mobilnih paketih

Filozofija "brez vezav" je že dlje časa del HoT-ove ponudbe mobilnih storitev. Uporabniki lahko tako svoje mobilne in internetne pakete prilagajajo spreminjajočim se potrebam brez dodatnih stroškov. Ob tem pri HoT-u ne dražijo svojih paketov že vse od prihoda na slovenski trg, cene nekaterih paketov pa so celo znižali. Ob tem redno nadgrajujejo vsebino paketov, spremembe pa samodejno veljajo tudi za obstoječe uporabnike.

Bi postali HoT-ov uporabnik?

Tisti, ki HoT-a še ne uporabljajo, lahko SIM-kartico kupijo v trgovinah HOFER ali jo naročijo prek spleta, na voljo pa je tudi eSIM. Ob menjavi lahko obdržijo svojo obstoječo telefonsko številko, prenos številke pa pri HoT-u uredijo brez prekinitve uporabe storitev.

Telefoni so na voljo tudi na obroke, in to brez vezave.
Telefoni so na voljo tudi na obroke, in to brez vezave.
FOTO: Arhiv ponudnika

 

Naročnik oglasne vsebine je HOFER trgovina d.o.o.

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