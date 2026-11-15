Nov telefon na obroke brez vezave? Tudi to je mogoče

HoT je v svojo ponudbo naprav vključil širok nabor naprav Samsung in modemov TP-Link. Med ponudbami izstopa Samsung Galaxy S26 Ultra, pri katerem lahko HoT-ovi uporabniki ob nakupu do konca leta prihranijo kar 400 evrov: naprava je na voljo za 1.149,90 evra (namesto redne cene 1.549,90 evra), kupci pa prejmejo še pametno uro Galaxy Watch Ultra (2025) v vrednosti več sto evrov.

Ugodnosti veljajo tudi pri drugih modelih. Samsung Galaxy A57 je na voljo za 359,90 evra namesto 589,90 evra (230 evrov prihranka), za Galaxy A17 pa HoT-ov uporabniki odštejejo kar 40 % manj, saj je zanje na voljo za 149,90 evra namesto 249,90 evra.