Nov temperaturni rekord: v Osilnici izmerili 30 stopinj Celzija

Pred tremi leti je bila Slovenija 7. aprila odeta v pravo zimsko idilo. Zimske pa so bile tudi temperature – v Novi vasi na Blokah so takrat izmerili –20,6 stopinje Celzija. No, danes pa so temperature popolnoma drugačne, pravzaprav že kar poletne. Dosegli smo nov temperaturni rekord. Na Arsovi merilni postaji v Osilnici je živo srebro doseglo 30 stopinj Celzija. "To je najzgodnejša tridesetica," so ob tem zapisali na Agenciji RS za okolje.