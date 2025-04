Nov udarec za Jankovića: razlastitev zemljišč za kanal C0 neustavna

Nov udarec za ljubljanskega župana Jankovića. Odlok, s katerim je Mestna občina Ljubljana razlastila lastnike zemljišč ob trasi kanala C0 in tako omogočila nadaljevanje izgradnje kanala, je neustaven, je odločilo Ustavno sodišče. "Zoran Janković je vedel, da je to, kar počne, neustavno, pa je to vseeno počel, ker je vedel, da bo sodišče odlok razveljavilo šele čez leta," so bili na shodu pred mestno hišo ostri lastniki zemljišč in nasprotniki izgradnje kanala.