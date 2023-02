Nejasna navodila: kdo lahko in kdo ne sme delati pri koncesionarjih?

Zakon v 15. členu natančneje opredeljuje plačilo po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve. In sicer 1. del 15. člena določa: "Za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve, zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne pogodbe. V izvajanje zdravstvenih storitev iz tega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih."

Julija lani je stopil v veljavo Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUNBZ) , ki je posegel v več zakonov s področja zdravstva, z namenom stabilizirati zdravstveni sistem in bolnikom zagotoviti ustrezno zdravstveno obravnavo. Zakon med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev.

Po podatkih ZZZS je izjavo, da nimajo dodatnih zaposlenih iz javnih zdravstvenih zavodov, podalo 1121 zasebnikov s koncesijo. Vsi so bili plačani po opravljenih storitvah. 164 izvajalcev izjave ni podalo ali pa so označili, da ne izpolnjujejo pogojev iz zakona, zato teh izvajalcev ZZZS ne plačuje po realizaciji, pač pa omejeno. 15 izvajalcev pa je podalo delne izjave, v določenih dejavnostih delajo samo s svojimi zaposlenimi, v določenih pa tudi s tistimi iz javnih zavodov.

23. januarja letos je ministrstvo za zdravje objavilo nov dokument, in sicer Navodila o spremljanju in poročanju o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev, ki imajo podlago v zgoraj omenjenem členu. Kot so zapisali, to navodilo velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe. Navodilo določa, da morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo dodatno podati še izjavo, da so program izvedli brez dodatne vključitve zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih (sklenjene podjemne pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju, naknadne delne zaposlitve ...). Nadalje navodila določajo, da mora ZZZS izjave izvajalcev pridobiti v začetku posameznega leta in velja za celo pogodbeno leto. Izvajalec mora za posamezno vrsto in podvrsto zdravstvene dejavnosti pogoje izpolnjevati celo leto. V primeru, da izvajalec v začetku leta izjavi, da bo program izvajal samo z lastnimi zaposlenimi, bo v obdobnih in končnem obračunu prejel plačilo vseh realiziranih storitev. Če pride med letom do spremembe, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti ZZZS.

Ministrstvo zavlačuje s pojasnili

Ali to pomeni, da koncesionarji, za katere delajo zdravniki, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, ne bodo dobili plačanih vseh storitev s strani ZZZS, tudi tistih v okviru rednega programa, smo povprašali na ministrstvu za zdravje. Na njihova pojasnila čakamo že več dni, so nam pa že pred dvema dnevoma zagotovili, da so odgovori pripravljeni, mora pa jih potrditi še odgovorna oseba.

Navajamo pa pojasnila, ki so jih očitno bili včeraj pripravljeni podati za Slovensko tiskovno agencijo. Zanje so namreč pojasnili, da se v izvajanje ukrepa pri koncesionarjih lahko vključijo tudi tisti zdravstveni delavci, ki so pri koncesionarju vsaj delno zaposleni, četudi so sočasno zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, prav tako se lahko v izvajanje tega ukrepa vključijo osebe, ki so primarno zaposlene pri koncesionarju, pri zasebniku brez koncesije ali na primer samozaposleni.

"Ukrep torej ne določa, da mora koncesionar storitve opravljati le z zdravstvenimi delavci, ki so pri njem polno zaposleni, prav tako ne predvideva plačila zdravstvenih storitev iz žepa, kot se je v teh dneh zmotno in zavajajoče interpretiralo v javnosti," so za STA poudarili na ministrstvu.

Pri tem imajo seveda v mislih strokovnega direktorja nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Simona Podnarja, ki je v ponedeljek na družbenem omrežju Twitter zapisal, da ta dan v UKC dela popoldne, dopoldne pa naj bi pri koncesionarju pregledal 12 bolnikov. "Vendar jih ne bom, ker je ministrstvo za zdravje ZZZS prepovedalo plačilo storitev, ki jih pri koncesionarju opravimo zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. Bolniki danes ne bodo pregledani," je navedel.

Podnar: S tem ukrepom bo še manj obravnav

Podnar je opozoril, da se s tem še poslabšujejo razmere za bolnike. Kot opozarja, ne gre zgolj za prepoved plačila storitev, ki bi jih opravili zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu pri zasebniku s koncesijo v okviru dodatnih storitev, pač pa navodila razume v smislu, da to velja za vse storitve, tudi redni program. "Izjavo mora koncesionar izpolniti v začetku leta, ko ima še ves redni program," opozarja Podnar, ki se tako sprašuje o smiselnosti tega ukrepa in o resničnosti prizadevanj vlade, da bi javno zdravstvo postalo resnično dostopno vsem.

"Prepoved dela zdravnikov pri drugem delodajalcu bo zmanjšala število obravnav in ni dobra za paciente. Mnogi pa so ob tej novici kljub vsemu nadvse zadovoljni. Moti jih, da so nekateri za svoje znanje in trud ustrezno poplačani. Očitno jih vodi eno samo močno čustvo: ZAVIST!" je še zapisal. Z njim se strinja stanovski kolega pediater kardiolog Samo Vesel, ki se je na objavo odzval z naslednjimi besedami: "V našem sistemu bolnik ni vreden veliko, še manj je v središču zdravstvenega sistema. 12 bolnikov iz ideoloških razlogov ni dobilo pregleda, čeprav so plačali vse prispevke in prostor, aparature in zdravnik pa so bili na voljo. Aplavzirajo zdravi, bolnim se obrača želodec."

Tolmačenje Podnarja je napačno in po nepotrebnem vnaša napetost in nezaupanje v slovenski splošni in strokovni javnosti, pravijo na ministrstvu za zdravje, ne pojasnijo pa, v čem je napačno.

Poslanka SDS Jelka Godec zato poziva ministrstvo za zdravje, naj jasno pove, kje Podnar zavaja javnost. Hkrati je objavila izjavo, ki so jo morali podpisati koncesionarji in ki sledi zakonskemu določilu, da koncesionar v storitev skrajševanja čakalnih dob ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih.