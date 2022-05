Nov ustroj prihodnje vlade: 19 ministrstev in vladni urad

Po predlogu zakona bo novo vlado, ki jo oblikujejo Gibanje Svoboda, SD in Levica, sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad, torej tri ministrstva več kot v mandatu dosedanje vlade. Predlog po besedah Tamare Vonta iz Gibanja Svoboda sledi viziji, ki si jo je zastavila prihodnja koalicija, ter potrebnim spremembam, ki so jim volivci izrekli večinsko podporo na državnozborskih volitvah.

Pred odločanjem o vsebini zakonskega predloga so člani skupnega odbora sprejeli še dopolnila, s katerimi so poslanci Svobode, SD in Levice povzeli pripombe zakonodajno-pravne službe DZ. Zavrnili pa so dopolnila, ki jih je predlagal Lisec in z njimi predlagal ohranitev sedanje organizacijske strukture vlade.

Zakonodajno-pravna služba je sicer načelno še opozorila na neustreznost zakonodajnega pristopa, po katerem se spremembe delovnih področij urejajo v zakonu o vladi, in ne v zakonu o državni upravi. Kot so opozorili v mnenju, bo slednjega, če bo novela zakona o vladi sprejeta, treba spremeniti čim prej.

Po predlogu, o katerem bo DZ odločal na izredni seji v sredo, bodo vlado sestavljala ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za varstvo narave in prostor, ministrstvo za podnebje in energijo, ministrstvo za vzgojo in šolstvo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in ministrstvo za kulturo. Poleg 19 ministrstev bo del vlade še urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.