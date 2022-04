Ne glede na ideološka in programska razhajanja so predvolilna in povolilna množična kadrovanja stična točka levih in desnih vlad.

Najbolj aktivni so te dni na Vizjakovem okoljskem ministrstvu, samo včeraj in danes so na spletu objavili kar 12 razpisov za prosta delovna mesta na ministrstvu. Potem so tu še organi v sestavi, kar sedem novih sodelavcev iščejo na Geodetski upravi, eno prosto delovno mesto se odpira tudi na Agenciji za okolje in Direkciji za vode. Pod črto torej Vizjakovi ponujajo 21 prostih delovnih mest.

Na ministrstvu za okolje sicer zagotavljajo, da so vsi razpisi povsem upravičeni ter transparentni in nikakor politično motivirani. Vsa preostala ministrstva skupaj ta hip razpisujejo 19 služb. Rok prijave pa je praviloma le teden dni.

"Nekoga postavljati, ki bo tam zelo kratek čas, potem pa se bo znova dogajala menjava, to ni nikomur v korist, niti tem osebam, ki pridejo na ta položaj, niti institucijam. Brez veze," pravi Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.

Odmeva tudi podeljevanje nadzorniških funkcij ob skorajšnji menjavi oblasti. Slaba banka je kot lastnica Mladinske knjige v nadzorni svet imenovala nekdanjo pripravnico premierjevega odvetnika Francija Matoza, sicer tudi neizvršnega direktorja DUTB. Nov nadzornik bo tudi novinar in urednik Jože Možina.

"Gre za upravljanje s premoženjem države. Seveda so upravljavci, ker upravljajo s tujo stvarjo, dolžni slediti nekim objektivnim kriterijem in standardom. Osebno gospoda Možina ne poznam, ampak če ga je DUTB imenoval zato, ker ima znanje, je to prav. Če pa ga je imenoval zato, ker je blizu komur koli politično, potem je pa to ravno to, kar bi se moralo čim prej nehati," opozarja Podbevšek.

Možina danes pred kamere ni želel, je pa v sporočilu zapisal, da želi kot nadzornik prispevati v korist slovenske knjige, avtorjev in bralcev /.../ njegovo članstvo pa, da lahko "skrbi le tiste, ki imajo s podjetjem slabe oz. koristolovske namene".

Po tem ko so dalj časa številni opozarjali, da prvi mož Pošte Tomaž Kokot nima zahtevanih izkušenj, naj bi – kot poroča portal Necenzurirano – pred menjavo oblasti završalo v Slovenskem državnem holdingu. Imenovanje Kokota – sicer člana stranke SDS – naj bi zato zdaj, na pobudo SDH, preverjali celo odvetniki.