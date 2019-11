Nov val močnejših padavin nas bo dosegel v večernih urah

Vremenska fronta, ki nas je ponoči prešla in se sedaj nahaja nad Hrvaško, se bo pozno popoldne in zvečer vrnila ter nam skupaj z novonastalim ciklonom prinesla nov val močnejših padavin. Spet se bo krepil tudi veter južnih smeri, zato bo plimovanje morja ponovno močno povišano. Hkrati Agencija RS za okolje (Arso) svari pred možnim močnejšim naraščanjem rek, ki se lahko tudi zaradi že sedaj visokega vodostaja razlijejo v širšem obsegu.

Ob prehodu nove vremenske fronte je v zahodnem delu države zvečer in ponoči močno deževalo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem so se pojavljale tudi posamezne nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi. Po podatkih Arsa je na Voglu od včeraj zjutraj do danes zjutraj padlo novih 106 litrov padavin na kvadratni meter, skupna količina padavin v letošnjem novembru je tako tu že presegla 860 litrov na kvadratni meter. Še več dežja je v zadnjih 24 urah prejelo Posočje, Bovec kar 135 litrov na kvadratni meter. Manjša, a kljub temu še vedno precejšnja je bila količina padavin na Ilirskobistriškem, kjer je padlo od 50 do 70 litrov na kvadratni meter. Padavinski pas vremenske fronte se je nato pomaknil nad vzhodno Slovenijo, ki pa jo je sredi noči dosegel že precej oslabljen. V Prekmurju, na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, kot tudi v delu osrednje Slovenije in na Koroškem količina dežja ni presegla 20 litrov na kvadratni meter.

Nov val močnejših padavin nas bo dosegel v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan. FOTO: Damjan Žibert

Kaj je vzrok za tako moker november? Zahodna Evropa je že od začetka novembra v višinah preplavljena s hladno zračno maso, ki sega tudi nad zahodno Sredozemlje. Ker so naši kraji na vzhodnem robu omenjene višinske doline s hladnim zrakom, nad nami pihajo južni vetrovi, ki nam iznad Sredozemlja prinašajo vlažen in predvsem v višjih plasteh ozračja tudi precej topel zrak. Priča smo tako imenovani blokadi, saj taka postavitev vremenskih sistemov nad Evropo vztraja že dalj časa. Dotok vlage nad naše kraje se še okrepi, ko se nam približa vremenska fronta. Če nad severnim Sredozemljem ali severno Italijo ob tem nastane nov ciklon, so padavine lahko še posebej obilne.

V bližini naših krajev bo vse do nedelje zvečer valovila vremenska fronta, ki bo skupaj z novonastalim ciklonom poskrbela za novo izdatnejšo pošiljko padavin. FOTO: Arso

Padavine se bodo spet okrepile proti večeru, skupaj z njimi pa tudi veter Po kar pestrem nočnem prehodu fronte se je ozračje nad nami prehodno umirilo. Padavine so oslabele in v večjem delu države ponehale. Kljub temu nekaj manjših padavinskih območij nad Slovenijo še vztraja in tako bo ostalo do poznega popoldneva, ko se nam bo iz južnega Sredozemlja približal nov precej globok ciklon. Ta se bo prek Italije pomikal proti severu in v noči na nedeljo dosegel tudi naše kraje. S približevanjem ciklona se bo vzdolž Jadrana v večernih urah spet krepil jugo, ki bo poskrbel za novo povišano plimovanje morja. Zaradi krepitve jugovzhodnega vetra se bo fronta, ki nas je ponoči prešla in se sedaj nahaja nad Hrvaško, vrnila in nam skupaj s ciklonom prinesla nov val močnejših padavin. Večji del današnje sobote bo količina padavin sicer majhna, marsikje bodo tudi daljša suha obdobja. Na Primorskem bo popoldne in zvečer prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. Padavine se bodo krepile proti večeru, ko se bodo začeli vzpostavljati pasovi intenzivnejšega dežja. Sprva bo močneje deževalo na vzhodu, v noči na nedeljo pa se bo pas padavin pomaknil nad zahodno Slovenijo.

K nam doteka zračna masa iznad Sredozemlja in severne Afrike, kar nam poleg novih padavin prinaša tudi nekaj puščavskega peska. FOTO: Arso

V višjeležečih alpskih dolinah bo danes zvečer in v prvem delu noči na nedeljo snežilo, nato bo sneg prešel v dež. Spet se bo namreč krepil jugovzhodni veter, skupaj z njim pa tudi dotok toplega in vlažnega zraka. Zelo vetrovno bo zlasti v gorah, kjer bodo najmočnejši sunki vetra presegali sto kilometrov na uro, medtem ko bodo sunki juga ob morju proti nedeljskemu jutru dosegali okoli 80 kilometrov na uro. Zaradi vetra bo jutrišnje jutro za november zelo toplo. Ob morju bo celo okoli 18 stopinj Celzija. Tudi marsikje drugod bo okoli 10 stopinj Celzija. Precej hladneje bo v alpskih dolinah, kjer bo le nekaj stopinj nad ničlo. V nedeljo se bodo vzpostavljali ozki pasovi močnejšega dežja Nad nami in našimi sosednjimi pokrajinami bo jutri valovila fronta, kar nam obeta precej pestro vremensko dogajanje. Nedeljsko dopoldne bo na vzhodu večinoma suho in deloma sončno, na zahodu pa bo že od jutra deževalo. Jugo ob morju se bo dopoldne prehodno polegel in se spet okrepil sredi dneva in popoldne, zelo vetrovno bo tudi v višjih legah in po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije, kjer bo pihal jugovzhodni veter.

Predvidena vsota padavin do vključno nedelje. Padavinski maksimum se bo najverjetneje nahajal v hribovitem svetu severovzhodne Italije. Veliko dežja bo padlo tudi ponekod ob Jadranu in nad Apenini. FOTO: Arso

Ker bo zračna masa, ki bo k nam dotekala iznad Sredozemlja, nestabilna se bodo spet vzpostavljali ozki pasovi intenzivnega dežja, ki se bodo zaradi močnega južnega vetra na določenih območjih lahko zadrževali dalj časa. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, bolj verjetne na Primorskem in Notranjskem. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu in do sredine noči na ponedeljek prešle vso državo. Temperature se bodo gibale od 10 do 16, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

Padavine bodo v ponedeljek slabele in marsikje ponehale. A ne za dolgo, saj se bodo že v torek vrnile. Takrat se nam bo namreč iz zahodnega Sredozemlja približal nov ciklon.

Vodotoki bodo naraščali in poplavljali, spet bo povišano plimovanje morja Arsi svari pred možnim močnim naraščanjem rek, ki se lahko tudi zaradi že sedaj visokega vodostaja razlijejo v širšem obsegu. Danes ob sedmi uri zjutraj so velike pretoke dosegale številne reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, ter tudi ponekod na Štajerskem in Koroškem. Posamezne, zlasti manjše reke v osrednji, severozahodni in jugozahodni Sloveniji se razlivajo. Polnijo se tudi kraška polja. Kot še navajajo pri Arsu, bodo reke čez dan prehodno upadale, zvečer in v noči na nedeljo pa znova naraščale. Močni nalivi lahko povzročijo hitro naraščanje in poplavljanje rek v osrednji in južni, ter ponekod v vzhodni in severni Sloveniji. Zaradi močnih padavin na avstrijskem Koroškem in v Karnijskih Alpah bo močneje narasla tudi Drava, ki bo predvidoma največji pretok dosegla na začetku prihodnjega tedna. Gladina morja bo ob plimi v noči na nedeljo ponovno močneje povišana. V visokogorju obilica novega snega in velika nevarnost proženja snežnih plazov V noči na soboto je bila meja sneženja na nadmorski višini okoli 1800 metrov. Na Kredarici so danes ob sedmi uri zjutraj izmerili 270, na Kaninu pa 248 centimetrov snega. Zaradi nekoliko hladnejše zračne mase in ponovne krepitve padavin bo zvečer in v prvem delu noči na nedeljo snežilo do višjeležečih alpskih dolin, kjer bo lahko zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, nato se bo meja sneženja ponovno precej dvignila in bo jutri na nadmorski višini okoli 2100 metrov.

Zimsko jutro na Kredarici FOTO: Arso

Po podatkih Arsa bo do ponedeljka zjutraj v Julijcih nad okoli 1700 m zapadlo od 50 pa tudi do več kot 100 centimetrov snega, drugod od 20 do okoli 50 centimetov, morda v osrednjih Karavankah in v zahodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp tudi več. Zaradi obilice novega snega se bo povečala nevarnost proženja snežnih plazov, ki bo v nedeljo v visokogorju zahodnih Julijcev lahko tudi velika, četrte stopnje na petstopenjski letsvici. Z dovolj strmih pobočij se bodo prožili številni majhni in tudi srednje veliki plazovi nesprijetega snega, možni bodo tudi posamezni veliki plazovi. Veliko bo novih zametov, saj bo veter v gorah močan.

Opozorilo pred snežnimi plazovi FOTO: Arso