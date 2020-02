Nov val odpuščanj v Gorenju: brez službe morda 300 zaposlenih

Po lanskih odpuščanjih, ki so jih v Gorenju nekoliko nerodno napovedali prav pred prvomajskimi prazniki, so delavci v Gorenju v pričakovanju novega vala odpovedi. Da so optimizacije napovedovali že v decembru in da bodo odpuščanja izpeljali na mehak način s prerazporeditvami in upokojevanjem mirijo v upravi, a v sindikatu ostajajo zaskrbljeni. Kot pravi Žan Zebaiz SKEI Gorenje: ''Napovedane številke so zdaj nižje, ampak ne bom rekel, da smo zaradi tega veseli.''

V Gorenju d.o.o. predvidevajo zmanjšanje števila zaposlenih za 176, 152 odpovedi pa napovedujejo še v družbi Hisense Gorenje Europe, kjer pričakujejo, da bodo vsaj 50 presežnih delavcev odpustili z mehkimi metodami.

Obljubljajo tovarno televizorjev

Zeba pojasnjuje: ''Skrbi nas, da še ni prave proizvodnje. Mi bi moralidelati, če biželelidosečiletninačrtdnevno 9600 aparatov, pa jih naredimo le 8200.''

A v upravi mirijo, da so to zgolj sezonski odkloni. Odpuščanja indirektnih proizvodnih delavcev pa so nujna za doseganje boljše učinkovitosti proizvodnje.

V Gorenju trenutno beležijo slabih 30 odstotkov indirektnih proizvodnih delavcev, kar je skoraj devet odstotkov več kot v primerljivih družbah znotraj skupine Hisense.

Ob dvigu učinkovitosti kitajski lastniki v Velenju obljubljajo tudi tovarno televizorjev, v kateri bi lahko delo dobilo okrog 1000 ljudi. Njeno gradnjo so napovedovali že za letošnjo jesen, zdaj pa se je za gradnjo proizvodnje pojavil tudi velik interes tujih držav. Tovarna bi sicer bila dobrodošla za delavce z omejitvami - predvsem invalide in starejše, menijo v sindikatu, a si hkrati želijo, da bi se družba bolj osredotočala na to kar najbolje zna: izdelavo kuhinjskih aparatov in druge bele tehnike.