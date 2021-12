Nov vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine

"Verjamemo, da bosta sprejet A1SD za leto 2021 in posebni vladni projekt za nagrajevanje timov družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, pripomogla k boljšemu delovanju, učinkovitosti in dostopnosti zdravstvenega sistema, " so zapisali.

Aneks sicer omogoča, da se bo mreža ambulant družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja z namenom zagotovitve izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam razširila za 64,6 tima. Za administrativno razbremenitev zdravstvenega kadra se v obstoječe time splošne medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja umešča 0,3 zdravstvenega administratorja. Širi se program na območjih, kjer je slabša preskrbljenost in obstajajo kadrovske možnosti za širitev.

"S tem vzpostavljamo podlago, da bo nagrada dejansko prišla do tistih zaposlenih, ki so bolj obremenjeni ," so zapisali. Tako bo 1895 glavarinskih količnikov pomenilo 100-odstotno plačilo programa, nato pa je predvidena lestvica izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega glede na razpon preseganja glavarinskega količnika, in sicer v višini od pet do 30 odstotkov.

V sporočilu po današnji seji vlade pojasnjujejo, da bo v ambulantah družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja polno plačilo zagotovljeno že pri 1895 glavarinskih količnikih, storitve pa se bodo plačevale po realizaciji. Vlada je v zvezi s tem danes potrdila poseben projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja.

Dodali so, da se v aneksu med drugim ureja tudi področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih. Na področju duševnega zdravja, ki se je zaradi posledic epidemije covida-19 še poslabšalo, so sprejete širitve centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih.

Prav tako se v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov popolnjujejo timi. Uvaja se dodatni psiholog, ki bo odgovoren za razvrščanje pacientov in povezovanje med urgentnimi ambulantami, primarno in sekundarno ravnijo.

S tem ukrepom se bo po njihovih navedbah povečala dostopnost za otroke, ki potrebujejo takojšnje nadaljnje zdravljenje po nujni hospitalizaciji. Vsi izvajalci pedopsihiatričnih in kliničnopsiholoških storitev bodo zagotovili dva termina na teden za obravnavo pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro.

S sklepi se določa tudi nove cene za storitve zdravljenja covida-19, na podlagi analiz stroškov obravnave covidnih bolnikov. Na podlagi aneksov h kolektivnima pogodbama za zaposlene v zdravstveni negi ter za dejavnost socialnega varstva se 1. decembra v cene zdravstvenih storitev vkalkulirajo dogovorjeni višji plačni razredi.

Z aneksom se širi tudi program zobozdravstva za mladino in odrasle za 15,5 tima, in sicer v območnih enotah, ki so po preskrbljenosti pod slovenskim povprečjem in obstajajo kadrovske možnosti. Uvaja pa se tudi plačilo po realizaciji v ortodontiji.

Uvaja se tudi kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih, "kar pomeni, da se zdravstvene storitve izvajajo, skladno s standardi ali najboljšimi praksami, ob upoštevanju temeljnih načel kakovosti, kot so uspešnost, varnost, pravočasnost, kontinuiteta, učinkovitost, enakopravnost in osredotočenje na potrebe pacienta oziroma oskrbovanca".

Med pomembnejšimi spremembami, ki so vključene v aneks, so izpostavili tudi financiranje testiranja nosečnic za HIV ter preventivnih pregledov kategoriziranih športnikov in registriranih športnikov v 5. in 7. razredu osnovne šole ter pogojevanje upravičenosti do financiranja s posredovanjem podatkov v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP).