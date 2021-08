Nov vodni vir v Brkinih dokončan do leta 2027, ocenjena vrednost projekta 130 milijonov evrov

Slovenska Istra ima, kot že dolga desetletja – tudi to poletje zadostne količine vode zahvaljujoč svojim sosedom. Brez količin, ki jih na obalo pošljeta kraški vodovod in istrski vodovod iz sosednje Hrvaške, bi bili priča varčevanju in hudemu pomanjkanju. Le tretjino potrebnih količin vode Rižanski vodovod Koper sam načrpa iz izvira Rižane in podtalnice. Vode pa je najmanj, ko bi jo najbolj potrebovali. In kot kaže, bo tako še nekaj let. Nov vodni vir naj bi država zagotovila do leta 2027.