Nov vozni red vlakov, napoved novih povezav znotraj in zunaj Slovenije

10. decembra začne veljati nov vozni red v notranjem in mednarodnem prometu, ki prinaša nekaj sprememb, vezanih na investicijska in vzdrževalna dela na javni železniški infrastrukturi, so sporočile iz Slovenskih železnic. Med drugim napovedujejo nove direktne povezave z Avstrijo in Hrvaško, nove povezave na slovenskem železniškem omrežju ter nove možnosti za razvoj.

Z novim voznim redom v decembru bodo do Beljaka in obratno na voljo dodatne povezave. Med Jesenicami in Beljakom bo tako vozilo šest dodatnih direktnih vlakov. S pridobljenim dovoljenjem za vožnjo novih garnitur Stadler na avstrijskem omrežju pa bo na voljo možnost, da ti vlaki vozijo v sestavi novih vlakov Stadler Slovenskih železnic. "S tem bomo dobili dodatne direktne povezave iz Ljubljane," pravijo na SŽ. Zagotavljajo, da bodo od 29. marca 2024 na voljo še boljše vlakovne povezave do Gradca in nazaj. Vpeljali bodo namreč dodatne vlake, ki bodo vozili v sestavi novih garnitur Stadler. Poleg trenutnih obstoječih 26 povezav med Mariborom in Gradcem, od katerih je šest direktnih, bo tako od 31. marca prihodnje leto na voljo še dodatnih šest direktnih povezav. S tem pa bo potniku, kot navajajo, skupaj na voljo 32 povezav z vlaki, od tega 12 direktnih. "Več povezav do Gradca pomeni tudi več povezav z drugimi mesti v Avstriji," dodajajo.

icon-expand Železniška postaja v Ljubljani

Napovedujejo tudi, da bo v poletni sezoni naslednje leto (od konca aprila do začetka septembra) vzpostavljen tudi čezmejno-regijski direktni vlak na relaciji Opčine–Divača–Pivka–Reka in v obratni smeri, ki se pripravlja v okviru evropskega projekta Sustance interreg srednja Evropa, v katerem SŽ Potniški promet sodeluje skupaj s potniškim prometom hrvaških železnic (HŽPP). Vsak dan bosta tako med Opčinami in Reko vozila dva direktna vlaka, "ki bosta zanimiva tudi za kolesarje". Nove povezave tudi znotraj Slovenije "Dodana bo popoldanska povezava vlaka iz Ljubljane do Maribora, imeli bomo dodaten jutranji vlak z Jesenic do postaje Ljubljana. Novi bo tudi popoldanski vlak iz Maribora do Ruš. Izboljšali bomo poletno ponudbo med Ljubljano in Bohinjsko Bistrico z dodatnimi vlaki med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico ter s spremembo koledarjev voženj med Ljubljano in Jesenicami," napovedujejo v Slovenskih železnicah. Dodatna bo tudi popoldanska povezava med Mursko Soboto in Ormožem s povezavo za Ljubljano in Maribor. Iz Ljubljane za Ilirsko Bistrico pa bo dodana nova prestopna povezava. Ob sobotah bodo medtem uvedli še dodatni vlak iz Metlike za Ljubljano ter ob vikendih med Novim mestom in Metliko. Dnevno več kot 580 vlakov "V potniškem prometu Slovenskih železnic si tako v notranjem kot tudi v mednarodnem železniškem potniškem prometu prizadevamo oblikovati ponudbo vlakovnih povezav in tržno-komercialnih ponudb, ki bodo v čim večji meri upoštevale javni pomen železniškega potniškega prometa v Sloveniji in povpraševanje na trgu. Z vidika obstoječega stanja na infrastrukturi in obsežnih del je vozni red optimalen, so pa potrebe potnikov in potenciali, ki jih vidimo, seveda večji," so sporočili.