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Slovenija

Nov vročinski val že preti Evropi. Bo dosegel tudi Slovenijo?

Madrid / Lizbona / Rim / Ljubljana, 08. 07. 2026 20.35 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Vročinski val

Bo nov vročinski val, zaradi katerega se nekateri Evropejci že kuhajo v vročini, dosegel tudi Slovenijo? 40 stopinj Celzija beležijo v Španiji in na Portugalskem, v Italiji so termometri pokazali krepko čez 30. Na delu so številne dobrodelne organizacije, ki brezdomcem in starejšim delijo plastenke z vodo in pahljače. Iz Svetovne zdravstvene organizacije medtem države pozivajo, naj ekstremno vročino začnejo obravnavati kot javnozdravstveno krizo. Kaj pa nov vročinski val prinaša našim krajem?

"Dobro jutro gospa Patrizia. Tukaj Valentina iz programa Naj živijo starejši iz skupnosti Sant'Egidio. Kako gre?"

S takšnimi klici in obiski na domu v rimski dobrodelni organizaciji želijo starejšim prebivalcem pomagati prebroditi še en vročinski val.

"Njihovi redni telefonski klici nam veliko pomenijo. Preverijo, kako smo, če smo dobro preživeli dan ali teden, če imamo kakšno težavo," razlaga upokojenka Patrizia Romani.

V Rimu – enem najbolj afaltiranih in betoniranih mest v Italiji – temperature trenutno segajo krepko čez 30 stopinj Celzija. Zato je vse, kar pomaga blažiti vročino, med prebivalci dobrodošlo – tudi pahljače. "Vedno jo imam v torbici," pravi Romanijeva.

Izredno visoke temperature, ki ponekod že dosegajo 40 stopinj Celzija, medtem beležijo v Španiji. Tudi v Valenciji, kjer prostovoljci s hladnimi zavetišči, paketi vode in zaščito pred soncem pomagajo brezdomcem in socialno ogroženim.

"Živel sem na ulici in sem bil tik pred tem, da omedlim /.../ Živeti na ulici v tej vročini je izredno izčrpavajoče. Že sama vročina te čisto izžame," pripoveduje uporabnik zavetišča.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi resnih razmer države pozvala naj ekstremno vročino začnejo obravnavati kot javnozdravstveno krizo.

Takšne priprave oziroma ukrepi bi morali biti zastavljeni dolgoročno, meni meterolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. "Morali bi imeti neko vizijo na dolgi rok, povečevati število zelenih površin, čim manj betonirati, potem recimo bolje izolirati stavbe ..." našteva.

V naslednjih 10 dneh sicer v Sloveniji ne pričakujemo ekstremne vročine, napoveduje Velkavrh. "Temperature bodo lahko tudi čez 30, 33, morda 34 kakšen dan."

A vročine, kakršna je bila med prejšnjim vročinskim valom, tokrat ne bo.

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