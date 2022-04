Nov začasni najemnik ograde na Snežniku postal že deveti ris iz Romunije

Novi risji samec, ki je iz romunskih Karpatov pripotoval v našo deželo, še nima imena, so sporočili partnerji projekta LIFE Lynx. Ime bodo tokrat izbrali v sodelovanju s Centrom DINA Pivka.

Medtem ko se ris prilagaja novemu okolju, bodo zanj skrbeli lokalni lovci iz Državnega lovišča Jelen. "Ker je ris divja in plašna žival, vas prosimo, da se ne približujte ograjenemu prostoru," so dejali pri projektu. Prilagoditvena obora oz. ograda je na skrivni lokaciji, njeno okolico spremljajo z videonadzorom ter s pomočjo lokalnih lovcev in inšpektorjev.

To je že deveti ris, ki je bil od pomladi 2019 iz Romunije preseljen na območje Slovenije in Hrvaške. Je tudi eden največjih. S 27 kilogrami si ta naslov deli z risom Trisom, ki je bil lani preseljen v slovenske Alpe.