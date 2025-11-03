Svetli način
Nov zakon o hrani: konec bizarno nizkih cen

03. 11. 2025 17.29

Lara Bogataj
75

Meso po evro na kilogram in vreča krompirja za le nekaj deset centov. Marsikateri trgovec se je – še posebej v času popisovanja košarice – posluževal zelo nizkih cen. Včasih celo nižjih od nabavnih. Zakon o hrani, ki je zdaj v obravnavi v državnem zboru, pa po novem prepoveduje prodajo živilskih proizvodov pod nabavno ceno. Na Kmetijsko gozdarski zbornici spremembo pozdravljajo, medtem ko so v trgovinski zbornici skeptični. Kaj to pomeni za potrošnike?

Ključni namen prepovedi prodaje pod nabavno ceno je krepitev slovenskega kmetijstva in živilske industrije. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je dejal, da je hrana slovenskega porekla kakovostna, zdrava in varna. "Z njo nenazadnje tudi oskrbujemo oziroma ohranjamo lepoto Slovenije, kajti kmetje tukaj potrebujejo samo priložnost, torej nakup teh izdelkov, ki jih na teh kmetijah pridelajo," je še dodal.

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, pravi, da s postavljanjem cen, ki so nerealne in nižje od nabavne, za določene kmetijske pridelke postavljamo nerealna pričakovanja potrošnikov, za koliko bi moral kmetovalec prodajati. 

Do zelo nizkih cen je prišlo v času spremljanja košarice

Takšne akcije navajajo potrošnika, da je hrana praktično zastonj. "To je pravzaprav posledica dogodkov, ki so se zgodili v času spremljanja košarice 15 proizvodov, ko je vladala med trgovci izrazita konkurenca," pa je pojasnila predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah.

V želji biti najbolj cenovno ugoden, najbolj kupcem prijazen, so tako trgovci en za drugim spuščali cene, včasih bizarno nizko. Florjančič je pojasnil, da se je to velikokrat dogajalo pri mesu ter pri sadju in zelenjavi: "Vemo, da pač trgovec mora nekako vzbuditi pozornost in pokazati nase, da je cenovno ugoden."

In čeprav trgovci dostikrat ceno nižajo na svoj račun, se ti pritiski zaradi konkurence prenašajo tudi na dobavitelje – največkrat prav na lokalne proizvajalce. Podgoršek pojasnjuje, da akcije, "kjer ti ob nekem nakupu dobiš vrečo krompirja za nekaj centov", razvrednotijo hrano: "In potrošnik se zagotovo naslednjič, ko mora plačati neko normalno ceno, sprašuje, kako sem pa lahko takrat dobil na pol zastonj." 

V trgovinski zbornici medtem s prepovedjo niso zadovoljni, saj naj bi negativno vplivala na konkurenčnost. Mariča Lah k temu dodaja, da je z vidika potrošnika dobro, da je konkurenca popolna in da so cene zanj čim ugodnejše. 

Zakon sicer predvideva, da bi bila v določenih primerih, na primer pred potekom roka trajanja, prodaja pod nabavno ceno še vedno dovoljena.

KOMENTARJI (75)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

asdfghjklč
03. 11. 2025 21.21
Golobijak v vsem svojem "sijaju" ...
ODGOVORI
0 0
Pikopiko
03. 11. 2025 21.21
Čisto vse zavozijo in so zavozili. Čisto vse, niti ene stvari ne znajo speljati.
ODGOVORI
0 0
Pujček
03. 11. 2025 21.20
+1
Seveda Ukrajina zmaguje.. energija se je občutno pocenila, svoboda govora na rekordno visoko ravni, gospodarstvo zapolnjeno z novimi naročili. Čakaj, to je na Kitajskem. V Eu pa financiranje ukrajinskega samodršca do lastnega propada.
ODGOVORI
1 0
BMReloaded
03. 11. 2025 21.20
Pa kvaliteta naj bo ceni primerna...
ODGOVORI
0 0
medusa
03. 11. 2025 21.18
+3
Pa ste si spet tocke zbil!!!Meso evro kg????Kje???????????????A ste v parlamentu skregan z resnico?!!!TKO DRAGO SE NI BILO!!!!
ODGOVORI
3 0
medusa
03. 11. 2025 21.20
Sicer men vseen za meso,ampak moja psa korenja ne jesta!!!!!
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
03. 11. 2025 21.17
+2
Ta kozlarija in pa visanje cen pogonskih goriv je kompenzacija za vinjete???? Banda pohlepna!!!!
ODGOVORI
3 1
bor99
03. 11. 2025 21.14
+6
a mi v isti državi živimo? hrana, poceni? ti dve besedi ne gresta skupaj.
ODGOVORI
8 2
Tenma
03. 11. 2025 21.13
+3
To je napoved da bo dražje...Če smo sofinancer drugje po svetu, je potrebno nekje vzet.
ODGOVORI
4 1
Semek
03. 11. 2025 21.12
+4
norca de delate iz ljudi. propatite vi in kmeti. kaj vse pozrem bom pa se belgijsko kravo. v franciji bi ze kmetije gorele
ODGOVORI
6 2
Miha1999
03. 11. 2025 21.11
+6
Bizarno nizke cene!!!!!! Nori na POLI kot smo vcasih rekli, je bil 3 leta nazaj cca 3 , 5 evra, danes slabih 6 €, a je to bizarna cena???
ODGOVORI
7 1
Ice_Cat
03. 11. 2025 21.10
+10
konec bizarno nizkih cen.......je spet 1. april????
ODGOVORI
12 2
Slovenec007
03. 11. 2025 21.09
+8
NIZKO BIZARNIH CEN?!?!?!? A se teli norca delajo?
ODGOVORI
10 2
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 21.09
+2
Bizarno nizke cene!???
ODGOVORI
4 2
Brezveznik
03. 11. 2025 21.06
+11
Kdaj smo imeli bizarno nizke cene hrane??? Se bojim da imam alchajmerjevo bolezen
ODGOVORI
13 2
graf
03. 11. 2025 21.05
+12
sam kot potrošnik do zdaj še nisem imel prilike videt cene nižjih pod nabavno , nasprotno pa vsak dan vidim nelogične in prenapihnjene cene ne glede na ime trgovca ...
ODGOVORI
13 1
iziizi
03. 11. 2025 21.05
-8
TO SE INVALIDOM Z 360 EUR INVALIDSKE PENZIJE NEBO NIČ POZNALO
ODGOVORI
0 8
BBcc
03. 11. 2025 21.12
+1
Tebi je mesec dvigni pokojnino za 22%. Si spet pozabil?😅
ODGOVORI
3 2
yolli
03. 11. 2025 21.03
+3
V italiji je špeža vsaj 20% cenejša kot pri nas....tako da bomo še naprej tam kupovali...Fimila je zakon.....da ne govorim o Ipertosano v Udinah.......
ODGOVORI
5 2
kor22
03. 11. 2025 21.02
+7
mi bomo več plačali
ODGOVORI
9 2
zapiramvamustaaa
03. 11. 2025 21.02
+12
Bizarno nizke cene?! Zdaj se že norčujete iz nas.
ODGOVORI
15 3
2mt8
03. 11. 2025 20.58
+4
Vemo samo to, da bo narod dal spomladi 2026 Golobu košarico.
ODGOVORI
13 9
BBcc
03. 11. 2025 21.02
+4
Ne bo. Janša bo prejel še eno košarico. In bo lahko v obeh rokah nusil prazno košarico.😅
ODGOVORI
9 5
