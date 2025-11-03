Nov zakon o hrani: konec bizarno nizkih cen

Borut Florjančič , predsednik Zadružne zveze Slovenije, pravi, da s postavljanjem cen, ki so nerealne in nižje od nabavne, za določene kmetijske pridelke postavljamo nerealna pričakovanja potrošnikov, za koliko bi moral kmetovalec prodajati.

Ključni namen prepovedi prodaje pod nabavno ceno je krepitev slovenskega kmetijstva in živilske industrije. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je dejal, da je hrana slovenskega porekla kakovostna, zdrava in varna. "Z njo nenazadnje tudi oskrbujemo oziroma ohranjamo lepoto Slovenije, kajti kmetje tukaj potrebujejo samo priložnost, torej nakup teh izdelkov, ki jih na teh kmetijah pridelajo," je še dodal.

Takšne akcije navajajo potrošnika, da je hrana praktično zastonj. "To je pravzaprav posledica dogodkov, ki so se zgodili v času spremljanja košarice 15 proizvodov, ko je vladala med trgovci izrazita konkurenca," pa je pojasnila predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah.

V želji biti najbolj cenovno ugoden, najbolj kupcem prijazen, so tako trgovci en za drugim spuščali cene, včasih bizarno nizko. Florjančič je pojasnil, da se je to velikokrat dogajalo pri mesu ter pri sadju in zelenjavi: "Vemo, da pač trgovec mora nekako vzbuditi pozornost in pokazati nase, da je cenovno ugoden."

In čeprav trgovci dostikrat ceno nižajo na svoj račun, se ti pritiski zaradi konkurence prenašajo tudi na dobavitelje – največkrat prav na lokalne proizvajalce. Podgoršek pojasnjuje, da akcije, "kjer ti ob nekem nakupu dobiš vrečo krompirja za nekaj centov", razvrednotijo hrano: "In potrošnik se zagotovo naslednjič, ko mora plačati neko normalno ceno, sprašuje, kako sem pa lahko takrat dobil na pol zastonj."

V trgovinski zbornici medtem s prepovedjo niso zadovoljni, saj naj bi negativno vplivala na konkurenčnost. Mariča Lah k temu dodaja, da je z vidika potrošnika dobro, da je konkurenca popolna in da so cene zanj čim ugodnejše.

Zakon sicer predvideva, da bi bila v določenih primerih, na primer pred potekom roka trajanja, prodaja pod nabavno ceno še vedno dovoljena.