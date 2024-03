Novi Zakon o medicinskih pripomočkih razjaril obrtnike in lekarnarje

Predlog novega Zakona o medicinskih pripomočkih je na noge spravil gospodarstvenike, obrtnike in lekarnarje. Po novem bi namreč imeli slovenski proizvajalci nekonkurenčen položaj, manjši podjetniki, kot so optiki in čevljarji, ki izdelujejo ortopedsko obutev, pa zaradi visokih finančnih bremen ne bodo več mogli poslovati na domačem trgu. Zaradi dodatnih nalog pa bi lahko predvsem manjše lekarne na periferiji opuščale ponudbo določenih medicinskih pripomočkov, kar pomeni, da bi kratko potegnili tudi bolniki. In kaj pravijo na ministrstvu za zdravje?