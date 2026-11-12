Vlada o pravici do gotovine in brezplačnem osnovnem bančnem paketu

Med osrednjimi določbami predloga zakona je ustavno priznana pravica do uporabe gotovine. Ponudniki blaga in storitev bodo morali na prodajnih mestih sprejemati gotovino ter omogočiti plačilo z vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom, pri čemer so določene izjeme.

Predlagani zakon določa tudi obveznost kreditnih institucij, da zagotovijo ustrezno geografsko dostopnost gotovinskih točk, bankomatov in poslovalnic. Dostop do gotovine v razdalji največ pet kilometrov od središč strjenih naselij bo moralo imeti najmanj 95 odstotkov prebivalcev, v vsaki občini pa bo morala biti zagotovljena vsaj ena ustrezna gotovinska točka.

Pomembna novost je še uvedba brezplačnega paketa osnovnih plačilnih storitev za vse, ki prejemajo plače, pokojnine in druge redne dohodke, ki vključuje plačilni račun, debetno kartico, spletno in mobilno bančništvo ter druge osnovne storitve, za upokojence in ranljive skupine pa tudi razširjeni obseg brezplačnih plačilnih transakcij.

Predlog zakona določa prehodna obdobja za prilagoditev ponudnikov in kreditnih institucij novim zahtevam, pri čemer bo treba elektronska plačilna sredstva zagotoviti v enem letu od uveljavitve zakona, večina določb pa se bo začela uporabljati tri mesece po njegovi uveljavitvi.

V bankah so v javni obravnavi na predlagane rešitve podali precej pripomb, zagrozili so tudi z ustavno presojo. Pomisleke so izrazili tudi v Gospodarskem krogu.

Predlog zakona s podobno vsebino je bil dan v javno objavo že marca letos, nato pa bil na podlagi koalicijske pogodbe zdajšnje vlade dopolnjen. Cilj je, da bi bil sprejet do konca leta.