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Vlada o pravici do gotovine in brezplačnem osnovnem bančnem paketu

Ljubljana, 12. 11. 2026 07.43 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA D.L.
Denar

Predlog zakona, ki ga obravnava vlada, določa obvezno sprejemanje gotovine na prodajnih mestih, zagotavljanje dostopnosti bankomatov ter uvedbo brezplačnega paketa osnovnih plačilnih storitev za prejemnike rednih dohodkov. Največ pomislekov so imele doslej banke, ki so zagrozile tudi z ustavno presojo. Finančno ministrstvo pa je poudarjalo, da so rešitve dobre za ljudi.

Denar
Denar
FOTO: AP

Med osrednjimi določbami predloga zakona je ustavno priznana pravica do uporabe gotovine. Ponudniki blaga in storitev bodo morali na prodajnih mestih sprejemati gotovino ter omogočiti plačilo z vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom, pri čemer so določene izjeme.

Predlagani zakon določa tudi obveznost kreditnih institucij, da zagotovijo ustrezno geografsko dostopnost gotovinskih točk, bankomatov in poslovalnic. Dostop do gotovine v razdalji največ pet kilometrov od središč strjenih naselij bo moralo imeti najmanj 95 odstotkov prebivalcev, v vsaki občini pa bo morala biti zagotovljena vsaj ena ustrezna gotovinska točka.

Pomembna novost je še uvedba brezplačnega paketa osnovnih plačilnih storitev za vse, ki prejemajo plače, pokojnine in druge redne dohodke, ki vključuje plačilni račun, debetno kartico, spletno in mobilno bančništvo ter druge osnovne storitve, za upokojence in ranljive skupine pa tudi razširjeni obseg brezplačnih plačilnih transakcij.

Predlog zakona določa prehodna obdobja za prilagoditev ponudnikov in kreditnih institucij novim zahtevam, pri čemer bo treba elektronska plačilna sredstva zagotoviti v enem letu od uveljavitve zakona, večina določb pa se bo začela uporabljati tri mesece po njegovi uveljavitvi.

V bankah so v javni obravnavi na predlagane rešitve podali precej pripomb, zagrozili so tudi z ustavno presojo. Pomisleke so izrazili tudi v Gospodarskem krogu.

Predlog zakona s podobno vsebino je bil dan v javno objavo že marca letos, nato pa bil na podlagi koalicijske pogodbe zdajšnje vlade dopolnjen. Cilj je, da bi bil sprejet do konca leta.

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KOMENTARJI19

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brabusednet
12. 11. 2026 09.32
Mnogi stari se z poslovanjem z kartico ne razumejo.Še vedno gredo v banko dvigovat gotovino.
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0 0
Samo navijač
12. 11. 2026 09.31
Gotovina je ena izmed največjih lopovščin, kar jih je izumilo človeštvo. Brez vsakršnega pregleda, vse pod mizo, omogoča celo množico tatvin, šverca, dela na črno in še nešteto drugih nezakonitih dejavnosti. Lahko bi našteval v nedogled. Še huje: omogoča švercanje na najvišjih ravneh, tudi v povezavi z vladami. Preprodajalcem drog in orožja daje idealno orodje, s katerim se financirajo vojne in organizirani kriminal. Vlade same pa prek netransparentnih razpisov v vseh ministrstvih sistematično kradejo javni denar, sklepajo dogovore pod mizo in prikrivajo korupcijo – vse to olajšano ravno zaradi gotovine, ki ne pušča sledi.
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0 0
enapi
12. 11. 2026 09.25
Torej se bodo vsi ostali računi podražili. Ali pa bodo pri osnovnem vse ostale storitve dražje (dvigi na bankomatih, plačilo UPN...), da se ga ne bo splačalo imeti.
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+2
2 0
Victoria13
12. 11. 2026 09.24
Seveda, še več bankomatov, da jih bodo še več razstrelili...
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0 0
Banion
12. 11. 2026 09.23
kar se tiče gotovine je že prav a prav bi bilo določiti tudi obvezen pos terminal. Bankomatov je bilo več a glej ga zlomka kar naenkrat so jih začeli ukinjati. Najmanj kar pričakuješ je bankomat na bencinski črpalki in potem pridel per Celjem na lopat ob avtocesti in na črpalki ni bankomata. Cilj kapitalizma je kovati dobičke, a morda bi bil čas da se nekateri katerih naloha j etudi javni servis malo ustavijo. Bnake so njahujše, ko zaradi scojih napak zlezejo v težave jih rešuje država, se pravi davkoplačevalci, ko zlezejo na zeleno vejo so enako pogoltne kot prej. Kakšna znanost je bančništvo, brezobrestno hranjen denar ljudi posojaš za lepe obresti. V starih časih so temu rekli oderuštvo. Vlada naj določi da morajo biti obresti na hranilne vloge vsaj pol toliko kot so obresti za posojila
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+2
2 0
enapi
12. 11. 2026 09.22
Seveda bo država govorila banki da mora dati nekaj zastojn. Neverjetno. Kot bi peku rekli, da mora biti žemljica zastojn.
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+1
2 1
Victoria13
12. 11. 2026 09.18
Ljudje uporabljajo kartice za plačilo vsakega centa, samo pri velikih zneskih plačujejo z gotovino!!! Zakaj? Zato, ker je to denar pridobljen z delom na črno, oddajanjem na črno in drugimi nezakonitimi posli! Ravno ti so najbolj proti ukinitvi gotovine!!!
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-2
2 4
lokson
12. 11. 2026 09.24
Kakšno razmišljanje. Ni čudno, de gre vse k vragu.
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+1
1 0
vlahov
12. 11. 2026 09.17
Banke smo debelo plačali mi , ko so bile insolventne . Zdaj naj vrnejo vse.
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+4
5 1
Emil Gyöfi
12. 11. 2026 08.59
Končno. 👍👍👍 Nič obresti na denar ki ga imaš v banki. Banka pa daje naš denar za posojila in pobira mastne obresti in si delijo mastno provizijo, potem pa še jim moraš mastno plačevat za minimalno uslugo. 😡😡😡
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+8
9 1
Jožajoža
12. 11. 2026 08.32
Eno so obljube pred volitvami prevarantov (poiščite si posnetke iz soočanj,kaj so ti desni prevaranti obljubljali) in,kaj so od tega izpolnili.edin uspeh je odprtje upravnih enot do 19 ure in to v času digitalnega urejanje poslov z upravno enoto
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-1
7 8
Angelika2
12. 11. 2026 08.27
Upajmo, da bo sprejet.
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+7
10 3
Jožajoža
12. 11. 2026 08.16
Skoraj so źe izpraznili blagajno za dolgotrajno oskrbo.pa ne za namen za katerega se je denar zbiral.res bo potrebno ,ko padejo,kot v Srbiji in madžarskem te ljjudi zapret in jim sodit in odvzet premoženje in ga vrnit nam oškodovancem
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-1
6 7
Victoria13
12. 11. 2026 09.13
Ja tvoj senčni kralj je poskrbel, da so vse blagajne prazne!!!
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-1
2 3
Jožajoža
12. 11. 2026 09.20
Nikoli še tako polne,kot po letih 2022-2026.tako blagostanje Slovenci več ne bomo imeli.hvala DR. GOLOB ,zato si tudi zmagal ,a prevaranti so s prevaro orißku ba oblast.pa ne bo dolgo.
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-1
0 1
Jožajoža
12. 11. 2026 08.12
Lažejo,še vedno se plača vodenje računa,dvig iz bankomata,ukinili so brezplačne vozovnice za upokojence ,......
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+0
7 7
Darko32
12. 11. 2026 08.21
V določenih državah imajo tako, da imaš račun na katerega dobivaš plačo. Na njega ni vezano nič drugega to je seveda zastonj. Če hočeš imeti plačilo preko plačilne kartice pa imaš dodatek in svojo kartico in z njo plačuješ ter plačuješ vodenje.
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+7
8 1
Jožajoža
12. 11. 2026 08.29
Če imaš račun iz njega tudi dvigujejo in polagaš gotovino.
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+2
3 1
Victoria13
12. 11. 2026 09.14
Laž na laž kot tvoj gospodar!
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0 0
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