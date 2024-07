Stavka še ni zamrznjena, napoved koalicije razburila sindikate

Stavkovni sporazum je za zdaj izglasovalo 18 upravnih enot, osem jih je proti, odločitev 20 upravnih enot pa še ni znana, je včeraj dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk . Če bodo upravne enote stavkovni sporazum, ki jim ga je poslala vlada, podpisale, bodo stavko na teh enotah zamrznili, je še dejal. Verk je potrdil, da so se za podpis sporazuma med drugim odločili na upravnih enotah v Ljubljani, Ajdovščini, Dravogradu, Ilirski Bistrici, Kranju, Litiji, Mozirju, Postojni, Radljah ob Dravi, Rušah, Šmarju pri Jelšah in Velenju. Pričakuje, da bo odločitev 20 enot znana v sredo.

A kot je danes pojasnil Verk, ki je zagovornik zamrznitve stavke, način, kako je Upravna enota Ljubljana sporočila, da prekinja stavko, ni bil usklajen v sindikatu, zato je precej slabe volje med upravnimi enotami iz drugih koncev Slovenije. Še posebej pa je zaposlene razburila napoved koalicije o interventnem zakonu, to je, kot je povedal, povzročilo pravi revolt med zaposlenimi. "V tem času, ko se dogovarjamo o rešitvi in prekinitvi stavke, je to z vladne strani povsem neprimerno in je povzročilo dodatno razburjenje na upravnih enotah," je povedal.

Še pred začetkom parlamentarnih počitnic se namreč obeta interventni zakon, s katerim bo vladna koalicija poskušala reševati razmere na upravnih enotah, so sporočili s koalicije. Najavil ga je podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec, ki je medtem med aktualnimi temami izpostavil reševanje problema stavk in čakalnih vrst na upravnih enotah. "Pričakujte interventni zakon glede tega," je napovedal. Slednji bo po navedbah Mesca šel v smeri reševanja vrst in nerazrešenih primerov na upravnih enotah.

Vsaka upravna enota se lahko za podpis sporazuma odloči sama

Kot je že pojasnil Verk, lahko vsaka upravna enota k podpisu sporazumu pristopi individualno, ne glede na odločitev ostalih upravnih enot. "Obstaja tudi nevarnost, da bodo nekateri nadaljevali s stavko," je pojasnil.

Ko bodo v sindikatu prejeli odločitev vseh enot, bodo o tem obvestili načelnike upravnih enot, službo za upravne enote oziroma ministrstvo za javno upravo in javnost. Podrobnosti sporazuma Verk ni natančno komentiral, je pa pojasnil, da je vlada v sporazumu predlagala dodatek zaposlenim za povečan obseg dela. Poleg tega so predlagali dvig plač za najnižje ovrednotena delovna mesta.

Zaposleni so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so na večini upravnih enot stavkali ob sredah. Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli neprekinjeno stavko, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah.