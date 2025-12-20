Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Nov zaplet: Laho se ne more vrniti v slovensko morje

Koper/Pula, 20. 12. 2025 20.28 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
Jaka Vran
Ladja Laho na zadnji vožnji

Zapletom z ladjo Laho - edino potniško ladjo, ki pluje pod slovensko zastavo - še kar ni videti konca. Potem ko je že odplula na razrez v puljski Uljanik in jo je na predvečer razreza rešil Gašpar Gašpar Mišič, se zdaj ne more vrniti v slovensko morje. Ker - tako Uprava za pomorstvo - nima vseh potrebnih dokumentov. Poleg tega ji kmalu poteče plovno dovoljenje, koprski mestni svetniki pa so preložili odločanje o tem, ali je pravo mesto zanjo v koprskem mandraču. A Mišič se, kot obljublja, ne bo vdal.

Sprva je bila že odpisana – videti je bilo, da bo šla za staro železo, nato se je našel rešitelj. Gašpar Gašpar Mišič v njej zaradi dolge zgodovine vidi potencial, ladjo Laho želi spremeniti v muzej vsega, kar je pri nas povezano s pomorstvom ...

"Jaz si želim, da ladja ohrani originalno kovičenje, kajti to je smisel vsega, 122 let stara lepotica stoji tam v Puli in čaka," pravi Mišič.

Čaka pa zato, ker se njeno reševanje zapleta. Ladja ima plovno dovoljenje do začetka januarja, torej bi lahko priplula nazaj v Slovenijo, a bi se kmalu znašla v prekršku. "Brez teh spričeval ladja ne sme pluti nikjer, tudi če je stalno privezana na morsko dno, če samo plava, so spričevala o varnosti plovbe nujno potrebna," pravi Jadran Klinec, direktor Uprave za pomorstvo RS.

Mišič tako razmišlja, da bi jo dal ven iz vode, v tujini, Italiji ali na Hrvaškem in jo tam začel preurejati v muzej in šele nato prepeljati v Slovenijo. "Jaz bom ladjo dal v dok, da se popravi, da se uredi. Namesto, da se peska in barva tukaj, bomo to naredili tam, na doku, na suhem, tako kot se spodobi."

V javnosti so se pojavili očitki, da Uprava za pomorstvo ovira prizadevanja, da bi ladjo Laho rešili pred razrezom, kar pa sami odločno zanikajo. "Ni sploh vprašanje neke naše volje, tukaj je mednarodna zakonodaja, ki velja za ladje po svetu enako, si ne zmišljujemo nič novega, so predpisi, ki smo jih dolžni spoštovati."

Ima pa Mišič še eno težavo – koprski mestni svetniki na četrtkovi seji niso želeli glasovati o tem, ali je koprski mandrač primerno mesto za trajno postavitev ladje. Glasovanje so prestavili. "Verjamem, da bo v ponedeljek na izredni seji ta projekt dobil podporo."

Sicer bo poskušal pri drugih obalnih občinah. Vsi zapleti sicer prinašajo dodatne stroške, a kot pravi Mišič, ga to ne bo odvrnilo od projekta. "Ne glede na to, koliko bo stala obnova te ladje, znesek me sploh ne zanima, je lahko tudi milijon ali dva. Jaz bom ladjo rešil."

ladja laho gašpar gašpar mišič

Urbanova starša: 'Bil je tako vesel, da je dve uri skakal po postelji'

Pahor: Izgubil sem volitve, ker sem štiri ure preživel v postelji z dekletom

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
20. 12. 2025 21.35
Cirkus. Tako kot povsod, kjer je Slovenija vpletena. Očitno smo skorumpirana in v zase zagledana zbirokratiziran greznica, ki so se jo še tuji vlagatelji pričeli izogibati. Zato pa nas počasi, a vztrajno vse bivše "leve" države dohitevajo in prehitevajo. Bi še kaj napisal, pa ne vem, kako je domačin razpoložen...
Odgovori
0 0
Verus
20. 12. 2025 21.32
v cem je fora, da je modelu ime Gašpar Gašpar 🤣 mislim, resno no.
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
20. 12. 2025 21.28
ladja ima veljavno plovno dovoljenje...vse ostalo je nakladanje birokracije...iz votlega v prazno in nazaj. Amen
Odgovori
+1
1 0
AugustLandmesser
20. 12. 2025 21.29
dokaz 1....Ladja ima plovno dovoljenje do začetka januarja, torej bi lahko priplula nazaj v Slovenijo, a bi se kmalu znašla v prekršku. "Brez teh spričeval ladja ne sme pluti nikjer, tudi če je stalno privezana na morsko dno, če samo plava, so spričevala o varnosti plovbe nujno potrebna," pravi Jadran Klinec, direktor Uprave za pomorstvo RS....
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
20. 12. 2025 21.30
izdaja plovnega dovoljenja NI vesoljska znanost...niti postopek pristanka na luni...Amen
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
20. 12. 2025 21.27
V golobnjaku se vse samo zapleta in tone. Tudi iskre upanja na koncu tunela ta vlada nima .
Odgovori
-2
1 3
SDS_je_poden
20. 12. 2025 21.28
Pacient.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
20. 12. 2025 21.25
Mišić se pa laže......
Odgovori
-1
0 1
Kucel
20. 12. 2025 21.25
Ladjo potopiti v slovenskem morju. Bo vsaj dom za morske organizme.
Odgovori
-1
0 1
Ice_Cat
20. 12. 2025 21.24
Bolana drzava
Odgovori
+1
1 0
suleol
20. 12. 2025 21.22
hahahah smesni ste res
Odgovori
+0
1 1
suleol
20. 12. 2025 21.23
tko ste tud s podjetji nardil al univ al paprodal zdaj pa drugi sluzijo mi pa odvsni od tujcev osamosvojitev je bla se posebej dobra za dolgoprstneze
Odgovori
+3
3 0
Skinwalker
20. 12. 2025 21.20
Adijo pamet.. bananistan na vrhuncu..
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
20. 12. 2025 21.15
Mogoče pa mišič rabi ladjo za tino!
Odgovori
+0
3 3
Firedancer
20. 12. 2025 21.11
Zakaj bi bilo preprosto, če lahko imamo birokracijo…
Odgovori
+8
8 0
SDS_je_poden
20. 12. 2025 21.14
Zakaj se opravlja tehnične preglede na vozilih? Da se ugotovi, če so tehnično izpravna. Drži? Podobni predpisi so za čolne in ladje. Nima birokracija tu ničesar zdraven.
Odgovori
-2
1 3
Groucho Marx
20. 12. 2025 21.27
Muzejske lokomotive tudi rabijo tehnične preglede?
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
20. 12. 2025 21.31
Če vozijo po tirih in prevažajo potnike, potem verjetno tudi.
Odgovori
-1
0 1
SDS_je_poden
20. 12. 2025 21.08
Ladja lahko pridobi plovno dovoljenje po opravljenem pregledu pristojne inštitucije. Preglede se opravlja redno in nobena ladja ni izjema. Če ladja prevaža potnike, je treba tak pregled narediti 1x letno. To ni nobeno nagajanje.
Odgovori
-3
1 4
oježeš
20. 12. 2025 21.21
In zakaj jo ne morejo pregledati glede plovnosti? Saj, če bo plula do Kopra, tako ne bo prevažala potnikov, za kar pa potem ni potrebno delati pregleda kot za potniško ladjo. Gre samo za premik s Hrvaške v Slovenijo. Mogoče je to problem?
Odgovori
+2
2 0
SDS_je_poden
20. 12. 2025 21.27
Predvidevam, da je ladja registrirana za prevoz potnikov. Torej ne glede na to, ali vozi potnike ali ne, veljajo ista pravila. Pregled je treba opravit, sicer ne dobi potrdila.
Odgovori
-2
0 2
mijavci
20. 12. 2025 21.01
Če bi jo Jankovič kupil bi bila že včeraj zravn Hrvatičeve jahte zasidrana.
Odgovori
+4
5 1
odpisani zasedli vlado
20. 12. 2025 20.47
Razlog je takšen,da tega Mišiča pač onemogočajo na vsakem koraku.Morda upravičeno ampak je tokrat z to ladjo sramota katero so poslali na uničenje Mišič pa bi jo obnovil.Seveda je razlog,da vsem gre v nos,ker bi jo namenil kot muzej in jim gre v nos,če bi morebiti pobiral kako vstopnino za ogled obiskovalcev.Tokrat je to proti Mišiču navadna diskriminacija zavidnežev in nepridipravov javnega sektorja ter perjadske vlade proti kateri je Mišič imel ogromno pripomb.
Odgovori
+3
5 2
SDS_je_poden
20. 12. 2025 21.11
Le lapaj neumnosti. Sem ti zgoraj opisal razloge.
Odgovori
-2
1 3
oježeš
20. 12. 2025 21.22
Vprašanje, zakaj se ni prej zmigal, predno so ladjo odpeljali v Puljski Uljanik?
Odgovori
-1
1 2
medŠihtom
20. 12. 2025 20.43
tako kot vsaka stvar v sloveniji, polno problemov in korupcije, vse izposojeno od sosedov, v obupnem iskanju nekoga ki bo plačal zgubaške ideje prepirljivega rdečega hlapčka.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
