Nov zaplet: Laho se ne more vrniti v slovensko morje

Sprva je bila že odpisana – videti je bilo, da bo šla za staro železo, nato se je našel rešitelj. Gašpar Gašpar Mišič v njej zaradi dolge zgodovine vidi potencial, ladjo Laho želi spremeniti v muzej vsega, kar je pri nas povezano s pomorstvom ...

"Jaz si želim, da ladja ohrani originalno kovičenje, kajti to je smisel vsega, 122 let stara lepotica stoji tam v Puli in čaka," pravi Mišič.

Čaka pa zato, ker se njeno reševanje zapleta. Ladja ima plovno dovoljenje do začetka januarja, torej bi lahko priplula nazaj v Slovenijo, a bi se kmalu znašla v prekršku. "Brez teh spričeval ladja ne sme pluti nikjer, tudi če je stalno privezana na morsko dno, če samo plava, so spričevala o varnosti plovbe nujno potrebna," pravi Jadran Klinec, direktor Uprave za pomorstvo RS.

Mišič tako razmišlja, da bi jo dal ven iz vode, v tujini, Italiji ali na Hrvaškem in jo tam začel preurejati v muzej in šele nato prepeljati v Slovenijo. "Jaz bom ladjo dal v dok, da se popravi, da se uredi. Namesto, da se peska in barva tukaj, bomo to naredili tam, na doku, na suhem, tako kot se spodobi."

V javnosti so se pojavili očitki, da Uprava za pomorstvo ovira prizadevanja, da bi ladjo Laho rešili pred razrezom, kar pa sami odločno zanikajo. "Ni sploh vprašanje neke naše volje, tukaj je mednarodna zakonodaja, ki velja za ladje po svetu enako, si ne zmišljujemo nič novega, so predpisi, ki smo jih dolžni spoštovati."

Ima pa Mišič še eno težavo – koprski mestni svetniki na četrtkovi seji niso želeli glasovati o tem, ali je koprski mandrač primerno mesto za trajno postavitev ladje. Glasovanje so prestavili. "Verjamem, da bo v ponedeljek na izredni seji ta projekt dobil podporo."

Sicer bo poskušal pri drugih obalnih občinah. Vsi zapleti sicer prinašajo dodatne stroške, a kot pravi Mišič, ga to ne bo odvrnilo od projekta. "Ne glede na to, koliko bo stala obnova te ladje, znesek me sploh ne zanima, je lahko tudi milijon ali dva. Jaz bom ladjo rešil."