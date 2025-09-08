Svetli način
Slovenija

Nov zaplet razočaral kolesarje, ura za evropski denar pa tiktaka

Bled, 08. 09. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
T.H.
Komentarji
23

Gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj bi se morala po dolgotrajnem zamiku zaradi spremembe projekta ta mesec vendarle nadaljevati, ampak se je znova zapletlo. Na novo izdano gradbeno dovoljenje se je pritožila Nadškofija Ljubljana, ki si ob tem želi menjave zalednih gozdov z enakovrednimi nadomestnimi. Če projekt v prihodnjem letu še vedno ne bo zaključen, bodo odobrena evropska sredstva izgubljena. Tudi v letošnji poletni sezoni so številni kolesarji sicer že uporabili že zgrajeni del proge, čeprav ta zaradi nevarnosti padajočega kamenja uradno ni odprta.

Težave pri gradnji kolesarske povezave Bled-Bohinj so se pojavile kmalu po začetku del, ko se je izkazalo, da 640 metrov dolgega odseka steze ob železniški galeriji v Soteski ne bo mogoče izvesti, kot je bilo načrtovano. Konzolna gradnja bi zaradi nestabilnosti zemljine namreč ogrozila železniško progo. Omenjeni odsek je bilo zato treba preprojektirati in zanj pridobiti tudi soglasje Direkcije RS za vode, saj rešitev posega v strugo Save Bohinjke.

S kolesom mimo Blejskega jezera (simbolična slika)
S kolesom mimo Blejskega jezera (simbolična slika) FOTO: Bobo

Julija letos je bilo izdano spremenjeno gradbeno dovoljenje in kazalo je, da bodo dela v septembru lahko stekla in bodo končana do začetka prihodnje kolesarske sezone. Vendar pa je bila na gradbeno dovoljenje podana pritožba, so potrdili na Direkciji RS za infrastrukturo. To pomeni, da se začetek del zamika do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

V Nadškofiji Ljubljana so potrdili, da so vložili pritožbo na gradbeno dovoljenje. V odvetniški družbi Brecelj Korošec Mate, ki jih zastopa v zadevi, so pojasnili, da so pritožbo vložili zaradi procesnih razlogov, saj po njihovi oceni ni bilo mogoče nedvoumno ugotoviti, na katere nepremičnine se sprememba gradbenega dovoljenja nanaša.

Zamenjava zalednih gozdov z enakovrednimi nadomestnimi

Drugi zaplet pri projektu kolesarske povezave Bled-Bohinj je na bohinjski strani, kjer je steza že dlje časa zgrajena, a se je naknadno pokazalo, da je treba postaviti zaščito pred padajočim kamenjem. Na parcelah, kjer je bil dosežen dogovor z lastniki, je bilo nameščanje zaščite pred padajočim kamenjem zaključeno, še vedno pa direkcija za infrastrukturo ni dosegla dogovora z dvema lastnikoma. Med njima je Nadškofija Ljubljana, ki je lastnik največjega dela zemljišč, ki so potrebna za izvedbo zaščite.

V odvetniški družbi, ki zastopa nadškofijo, so glede tega pojasnili, da je način izgradnje kolesarske povezave in načrtovane varovalne ograje v nasprotju s sklenjeno pogodbo o ustanovitvi služnosti, s katero je Nadškofija Ljubljana izgradnjo po svojih nepremičninah omogočila. Izgradnja kolesarske povezave in varovalnih ograj na način, kot je trenutno izveden oziroma načrtovan, bi namreč nadškofiji onemogočila gospodarjenje z zalednimi gozdovi.

Preberi še Bo Cerkev sploh dočakala vrnitev naravnih biserov?

Po njihovi oceni bi bilo tudi v primeru pogodbeno dogovorjene in legalne vzpostavitve kolesarske povezave na trasi gozdne ceste sobivanje gozdnega gospodarjenja in turistične dejavnosti izpostavljeno nesorazmernim tveganjem in stroškom. Kolesarska pot bo namreč namenjena prvenstveno obiskovalcem turističnih krajev na območju, so zapisali.

Ker se zavedajo splošnega pomena kolesarske povezave in tudi velikih dosedanjih vlaganj vanjo, predlagajo sporazumno rešitev, na podlagi katere bi država prevzela v last in upravljanje gozdove Nadškofije Ljubljana, ki se nahajajo v zaledju trase kolesarske povezave, v zameno pa bi nadškofija od države pridobila enakovredne nadomestne gozdove.

Nadškofija Ljubljana
Nadškofija Ljubljana FOTO: Shutterstock

"Takšna zamenjava bi bila za državo in ostale investitorje vrednostno vsaj nevtralna, če ne celo dodatna pridobitev, saj bi država pridobila enake površine gozdov, na katerih bi lahko dodatno izpostavila in razvila njihovo estetsko, rekreacijsko in turistično funkcijo - vzporedno s samo kolesarsko povezavo. Poleg tega je celotna vrednost gozdov, ki bi bili predmet menjave, v razmerju do vrednosti celotnega projekta sorazmerno majhna," so izpostavili.

Dodali so, da odgovora na povsem konkreten predlog menjave nepremičnin, ki bi presegla vse ovire za dokončanje kolesarske povezave, še niso prejeli. Niti niso prejeli morebitne nasprotne ponudbe. Kot so napovedali, bodo vztrajali pri ohranitvi možnosti učinkovitega gospodarjenja z gozdovi, ki je v bistvu že ob sedanjem stanju zgrajene povezave in zaščitnih ograj onemogočeno.

Številni kolesarji vseeno na progo, čeprav je uradno zaprta

Bohinjskega župana Jožeta Sodjo skrbi, da projekt, na katerem so gradbena dela stekla že leta 2022, v prihodnjem letu še vedno ne bo zaključen in bodo zato izgubljena odobrena evropska sredstva. "Upam, da se z lastniki zemljišč pogovorijo, dogovorijo in da bo prevladal razum," je izpostavil župan.

Medtem so tudi v letošnji poletni sezoni, podobni kot že v lanski in predlanski, mnogi kljub nevarnosti padanja kamenja že uporabljali kolesarsko povezavo od Soteske naprej do Bohinjske Bistrice, čeprav uradno ostaja zaprta. Kot meni župan, je uporaba te kolesarske poti kljub vsemu verjetno manj nevarna od vožnje kolesarjev po glavni cesti.

KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fagus
08. 09. 2025 16.57
Obdavčit vso njihovo lastnino. Prenehati jim plačevati prispevke za duhovnike, ... Mogoče jih sreča kdaj pamet
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
08. 09. 2025 16.56
Ta kolesarska steza je naj projekt neumnosti ali jo bo zasul plaz ali pa odnesla voda. Na koncu bo projekt prinesel gromozansko destrukcijo okolja vključno z Savo Bohinjko in finančne sztroške kot bi gradili nov tunel Karavanke. Kolesarji pa itak sodijo na velodrom in ne na cesto ali naravo.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
08. 09. 2025 16.50
+1
Jezus bi jih po riti našeškal, ker jim je več do zemlje kot do ovčic.
ODGOVORI
1 0
Banion
08. 09. 2025 16.48
+2
a nadškofija, ta cerkev nima nikoli dovolj, lakomni so do neskončnosti in potem pridigajo o skormnosti in ponižnosti. ko pijavke nikoli ne bo konca
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
08. 09. 2025 16.48
+3
Pogoltni cerkvenjaki pokvarjeni!
ODGOVORI
3 0
SAKOSAKO
08. 09. 2025 16.45
+2
Cerkev bi samo jemala, itak je pa cerkev dobila vse gozdove zastoj, ker so jim ljudje za dobro vero vse podarjali!
ODGOVORI
3 1
Klepec666
08. 09. 2025 16.38
+5
to so gozdovi, ki jih je izgubila pred 240 leti pri fevdalnih reformah Marije Terezije, potem pa jih je Demos podaril cerkvi pod pretvezo denacionalizacije in še odškodnino so dobili
ODGOVORI
5 0
Novasova
08. 09. 2025 16.38
+3
Sveta pogoltnosti!
ODGOVORI
3 0
gggg1
08. 09. 2025 16.48
-1
Zakaj pogoltnost? Lepo so predlagali samo zamenjavo, s katero bi država pridobila dodatne prostore ob siceršnji kolesarski poti.
ODGOVORI
0 1
Tomaž Hacin
08. 09. 2025 16.30
+6
Cerkbi je treba v naravi zaplenit vsa zemljišča in obdavčiti vse nrpremičnine tako kot je to po Eu. Oni kar sanjajo nekaj da se lahko zemljišče kar zamenja pa kje oni živijo v srednjem veku. Še pokljuka uradno ni njihova ker so jo pridali in obstaja kupoprodajna pogodba v muzeju v Lj. samo nepismeni JJ jim je to vrnil, ker je krščanska duša ali pa za protiuslugo, ja tako se dela v državah kjer ni pravnega reda in kjer vlada anarhija na tem področju. Če bo cerkev še zavirala izgradnjo kolesarske poti potem naj oni vrnejo razliko Eu sredstev ki jih zahteva Eu za nedokončanje kolesarske steze.
ODGOVORI
8 2
olafur
08. 09. 2025 16.27
+5
v puščico ne vržem nikoli vec niti centa
ODGOVORI
5 0
Ri_ss
08. 09. 2025 16.27
+6
Toliko o cerkvi….vse jim vzeti, se dzamijo prodati in naj gredo zamaskiranci kar lepo nazaj v Arabske države od kod so prišli.
ODGOVORI
6 0
jezenslovenec
08. 09. 2025 16.26
+5
Vi pa še kar hodite v cerkev molit in metat evre v pušco.
ODGOVORI
6 1
Cupko
08. 09. 2025 16.23
+7
Cerkev je najbolj pohlepna v tej državi. Ob tolikšni bogatiji (lastnina gozdov, nepremičnin , itd) jim država plačuje še prispevke za penzijo, davkov pa ne plačujejo. Da bi pa odstopili del premoženja, da bi se ljudje lahko varno vozili s kolesi, to pa ne. Banda farška
ODGOVORI
8 1
traparija
08. 09. 2025 16.27
+2
podjetje ima pač zaposlen sposoben kader. če bi imeli tebe bi sam škodo pa minus delal.
ODGOVORI
4 2
Kritikizstajerske
08. 09. 2025 16.19
+8
barabe požrešne
ODGOVORI
8 0
NERGAČ
08. 09. 2025 16.17
+3
Inkvizitorji nehajte!
ODGOVORI
4 1
robica03
08. 09. 2025 16.16
+6
Cerkev zahojena
ODGOVORI
8 2
traparija
08. 09. 2025 16.10
-6
da bi v sloveniji prevladal razum so samo pobožne želje. tega pač ne bote ne dočakal ne vidli. smrtno sovraštvo ki ga je v narod vnesel tito, je večno.
ODGOVORI
2 8
igornov
08. 09. 2025 16.07
+9
Ta nadškofija ima pa res j..ca. Najprej opehari pol Slovenije s certifikati, potem dobi nazaj gozdove, objekte in zemljišča, ki so jih v 19 stoletju že enkrat prodali, na koncu pa vsi vemo kako je do vseh teh dobrin prišla. Starejši ljudje na smrtni postelji so množično prepisovali premoženje cerkvi, saj so jim cerkveni služabniki tik pred smrtjo grozili, da ne bodo šli v "nebesa", če jim ne prepišejo kar pač imajo v lasti. Na ta način je ogromno družin izgubilo vse, kar naj bi jim pripadalo po smrti bližnjega. Mnogi so stradali in komaj, ali pa tudi ne, preživeli. Lahko jih je srtam.
ODGOVORI
10 1
traparija
08. 09. 2025 16.21
-4
podjetje ima pač zaposlen sposoben kader. če bi imeli tebe bi sam škodo pa minus delal.
ODGOVORI
0 4
mertseger
08. 09. 2025 16.05
+7
Ljubljanska nadškofija se prav trudi da bi imela čim manj vernikov. Ko mi je na zadnje župnik pomolil tist pladen za denar sem mu rekel naj gre smreke sekat na Pokljuko če ga rabi. Od mene ne dobijo niti centa, banda pogoltna.
ODGOVORI
7 0
Smuuki
08. 09. 2025 16.04
+7
Pa je ta vlada izpeljala kaj brez zapleta? Rafut kader iz teh vrst ni za nobeno rabo
ODGOVORI
8 1
