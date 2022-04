Nov zaposlitveni model: 36-urni delovni teden bo priznan kot polni delovni čas

Prodajalci v trgovinah so do sedaj delali po zaposlitvenem modelu krajšega delovnega časa, večinoma 30 ur na teden. Nov zaposlitveni model, ki ga bo trgovska veriga uvajala postopoma, bo omogočal, da bo zaposlenim s pogodbo za 36 ur priznana polna delovna in pokojninska doba, tako bodo vsi pogoji za upokojitev izenačeni s tistimi, ki so zaposleni za 40 ur.

Nov zaposlitveni model so sprejeli ob 15. rojstnem dnevu in ga poimenovali Lidlova 36ka. Podjetje je s tem naslovilo tudi specifiko slovenske pokojninske zakonodaje, ki zaposlene za krajši delovni čas, kljub nadpovprečnim plačam v trgovski panogi, postavlja v bistveno slabši položaj s tistimi, ki so zaposleni za polni delovni čas. Zato so se pričeli že pred leti aktivno ukvarjati z morebitnimi rešitvami znotraj svojega poslovnega modela.

"Leta 2016 je bilo za vse zaposlene vzpostavljeno vplačevanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, z letošnjim letom pa smo se odločili, da za izbrana delovna mesta v podjetju določimo 36-urni teden kot polni delovni čas. To možnost nam namreč omogoča zakonodaja in smo jo po nekajmesečnih pripravah uvedli v prakso. Lidove 36-ke ne vidimo samo kot izenačenje pogojev za upokojitev naših sodelavcev, temveč kot Lidlov zaposlitveni model prihodnosti," so sporočili.